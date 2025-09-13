نفرات برتر با پایان مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت و اینلاین هاکی مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت به میزبانی آکادمی ملی اسکیت آزادی، در بخش دختران و پسران رده سنی نوجوانان نفرات برتر مشخص شدند.

در این دوره از مسابقات، ورزشکاران در ماده‌های ۲۰۰، ۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ متر به رقابت پرداختند و نفرات برتر به شرح زیر است:

*بخش دختران:

*رده سنی ۲۰۱۲-۲۰۱۳:

*ماده ۲۰۰ متر:

*نفر اول: آترین معزی‌فر (تهران)

*نفر دوم: سلاله جنگی پیرلوجه (تهران)

نفر سوم: هستی نوفلاح (البرز)

*ماده ۵۰۰ متر:

*نفر اول: آترین معزی‌فر (تهران)

*نفر دوم:سلاله جنگی پیرلوجه (تهران)

نفر سوم: نازنین زهرا حبیب‌اللهی (البرز)

ماده ۵۰۰۰ متر:

*نفر اول:عسل حیدری‌هراتمه (اصفهان)

*نفر دوم: سیده روشانا عبداله‌زاده (تهران)

نفر سوم: شارمین سیمانور (اردبیل)

*رده سنی ۲۰۱۴:

*ماده ۲۰۰ متر:

*نفر اول: باران قاسمی (البرز)

*نفر دوم: فاطیما کلانتری (مازندران)

نفر سوم: بنیتا اصلانی‌زاده (البرز)

*ماده ۵۰۰ متر:

*نفر اول: باران قاسمی (البرز)

*نفر دوم: نگار میرخانی‌دلیگانی (اصفهان)

نفر سوم: دلسا مختارپور (اردبیل)

*ماده ۳۰۰۰ متر:

*نفر اول: نگار میرخانی دلیگانی (اصفهان)

*نفر دوم: دلسا مختارپور (اردبیل)

نفر سوم: درسا تکلو (البرز)

*بخش پسران:

در رده سنی ۲۰۱۲- ۲۰۱۳، ماده ۲۰۰ متر سید سروش عطیفه، آریو پاکنهاد و امیر پرهام ابراهیمی‌سواسری توانستند جایگاه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص بدهند.

در رده سنی ۲۰۱۲-۲۰۱۳، ماده ۵۰۰ متر، پس از برگزاری مراحل مقدماتی، یک چهارم نهایی، نیمه‌نهایی و فینال اریو پاکنهاد به جایگاه نخست و مدال طلا دست یافت. متیو اصلانیان و علیرضا پاسدار کجابادی نیز حائز عناوین دوم و سوم شدند.

در رده سنی ۲۰۱۲-۲۰۱۳، ماده ۵۰۰۰ متر، فواد نصرولی، رادمهر زارع و متیو اصلانیان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

در رده سنی ۲۰۱۴، ماده ۲۰۰ متر سوشیان عباسی‌کلاته، پرهام مرادی و آرتین قربانی به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در رده سنی ۲۰۱۴ ماده ۵۰۰ متر، امیرعلی نصیری توانست با پیشی گرفتن از سایر رقبای خود در فینال به مدال طلا برسد. سینا مشایخی و ماهان چوپانی چای‌دره هم توانستند رده‌های دوم و سوم را به خود اختصاص بدهند.

در رده سنی ۲۰۱۴، ماده ۳۰۰۰ متر محمدرضا درفشیان به عنوان نخست رسید. سینا مشایخی دوم شد و امیر علی نصیری در رتبه سوم جای گرفت.

*مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی؛ سایمان تبریز جام قهرمانی را بالای سر برد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت، در مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی به میزبانی مجموعه ورزشی سایمان تبریز، رقابت‌های رده سنی نوجوانان و نونهالان در بخش دختران برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها هفت تیم‌ام دات آر تهران، سایمان تبریز، پیشرو قزوین، عطا اصفهان، اسپادان اصفهان، آینده سازان تهران و آکادمی فونیکس قم حضور داشتند.

در پایان و پس از برگزاری رقابت‌ها به صورت فشرده، در رده سنی نوجوانان تیم‌های سایمان تبریز، آینده سازان و‌ام دات آر توانستند ۳ تیم برتر این دوره را تشکیل بدهند.

در رده سنی نونهالان هم، تیم‌ام دات آر تهران با پیش رو برداشتن تمام حریفان مقتدرانه بر سکوی نخست جای گرفت و گردن آویز مدال طلا شد. تیم‌های اسپادان اصفهان و سایمان تبریز هم به ترتیب به عناوین نایب قهرمانی و سومی دست پیدا کردند.

