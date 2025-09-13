باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، سهیل در بادار، شخصیتی است که مخاطب را به سفری در درونیات خود می‌برد؛ سفری پر از فراز و نشیب، اشتباه و تلاش برای جبران. گفت‌وگوی ما با شریفی، گپی دوستانه با هنرمندی است که ما را به دنیای سهیل و پشت پرده خلق این شخصیت دوست‌داشتنی در سریال بادار می‌برد. حسین شریفی، نامی‌که این شب‌ها با نقش «سهیل» در سریال «بادار» گره خورده، یکی از همین هنرمندان است؛ کسی که نه‌تنها بازی‌اش، بلکه سادگی و معرفتش زبانزد خاص و عام شده است.

پیش از سریال بادار، شاهد حضور شما در آثار سینمایی و تلویزیونی متعددی بودیم، از فیلم کوتاه «کودکان ابری» گرفته تا سریال‌هایی چون «ذهن زیبا»، «از سرنوشت» و فیلم‌های سینمایی چون «بیست و سه نفر» و «بیست و یک روز بعد» و... با توجه به این تجربه‌های متنوع، نقش سهیل چه جایگاهی در کارنامه‌ هنری شما دارد و چه تأثیری بر مسیر آینده‌ بازیگری‌تان خواهد گذاشت؟

راستش را بخواهید، ورود من به دنیای بازیگری خیلی اتفاقی بود. از سال 1392 با فیلم کوتاه «کودکان ابری» شروع کردم. ماجرا اینطور بود که برای تست بازیگری به مدرسه‌مان آمدند و من از بین چند مدرسه و دانش‌آموز، برای نقش اول انتخاب شدم. در ابتدا توقع نداشتم که دوباره فرصت بازی پیدا کنم اما آن کار دیده شد و اولین پیشنهاد سینمایی را گرفتم. تجربه‌ کار با آقای خردمندان در فیلم «بیست و یک روز بعد» برایم بسیار ارزشمند بود. در ادامه کارهایی چون «بیست و سه نفر»، «تک‌تیرانداز»، «مادرم باش»، «کن‌پامنار»، «ناتور دشت» و چند فیلم کوتاه دیگر را تجربه کردم. سریال «ذهن زیبا» و «از سرنوشت» هم از کارهای تلویزیونی‌ام هستند. هر کدام از این تجربه‌ها، مانند پله‌هایی بودند که من را به جلو هدایت کردند. نقش سهیل در بادار، به دلیل چالش‌های فراوان و نزدیکی‌اش به روحیات خودم، برایم تجربه‌ بسیار ویژه‌ای بود و باعث شد با آدم‌های حرفه‌ای و بزرگتری آشنا شوم. این همکاری، تأثیر بسیار مثبتی بر مسیر آینده‌ بازیگری‌ام خواهد داشت و دریچه‌ جدیدی را به روی من باز کرد.

سریال «بادار» این شب‌ها حسابی گل کرده، نقش سهیل، چطور در دل شما جا باز کرد؟

راستش را بخواهید، وقتی فیلمنامه سهیل را خواندم، با وجود تمام پیچیدگی‌ها و گاهی رفتارهای متناقضش، در نگاه اول، صداقت او را حس کردم. سهیل جوانی است که جسارت بلند شدن و تلاش برای یافتن راه درست را دارد. سریال بادار واقعاً برای من جایگاه ویژه‌ای دارد. از همان ابتدا، چالش‌هایی که در شخصیت سهیل وجود داشت، من را به شدت جذب کرد و باعث شد بخواهم تجربه‌اش کنم. حس کردم می‌توانم با این نقش زندگی کنم و بخش‌های جدیدی از توانایی‌های خودم را کشف کنم.

به نظر می‌رسد «سهیل» با لهجه‌ سیستانی و صمیمیت دلنشینش، ارتباط خوبی با مخاطب برقرار کرده. همان طور که قبل‌تر هم گفتید این شخصیت به شما نزدیک است، چگونه توانستید این حس صمیمیت و آشنایی را منتقل کنید؟

همانطور که گفتم خودم هم به شخصیت سهیل خیلی نزدیک هستم. همانطور که سهیل با همه راحت و صمیمی‌برخورد می‌کند، من هم در زندگی شخصی‌ام همین‌طور هستم. از بچگی با فرهنگ و مردم سیستان آشنایی داشتم و همین باعث شد که بتوانم با نقش سهیل زندگی کنم و آن حس صداقت و صمیمیت را به بهترین نحو منتقل کنم. فیلمنامه هم به خوبی این ویژگی‌ها را نوشته بود و وظیفه‌ من بود که آن را به بهترین شکل اجرا کنم.

اشاره کردید که از کودکی با فرهنگ سیستان آشنا بودید. آیا این آشنایی، به شما در ایفای لهجه و انتخاب پوشش کمک کرد؟

بله، حتماً. من خودم چند مدل لباس محلی سیستانی در خانه داشتم که در سریال هم از آنها استفاده کردم. این آشنایی از قبل، باعث شد که در اجرای لهجه و بازی‌ام، حس تعلق بیشتری به این فرهنگ داشته باشم و بتوانم آن را باور پذیرتر به تصویر بکشم. یکی از محورهای اصلی سریال، دوستی عمیق سهیل با بادار است.

چطور توانستید این پیوند برادری و وفاداری را به نمایش بگذارید؟ آیا چالش خاصی در سکانس‌های مشترکتان داشتید؟

بله، شکل‌گیری این رفاقت و برادری، برای مخاطب باید باورپذیر ‌بود. خوشبختانه، من و آقای رشنو (بازیگر نقش بادار)، چند سال پیش در سریال «بیست و سه نفر» با هم همبازی بودیم و از قبل با هم آشنا بودیم. همین آشنایی قدیمی، باعث شد صمیمیت بین ما خیلی زود شکل بگیرد و حس رفاقت و برادری واقعی بین سهیل و بادار روی پرده بیاد. چالش‌های زیادی داشتیم، اما چون پشت دوربین هم با هم رفیق و برادر بودیم، عبور از این چالش‌ها برایمان خیلی راحت‌تر بود.

تسلط شما بر لهجه‌ سیستانی واقعاً چشمگیر است. فکر می‌کنید استفاده از لهجه‌ اصیل محلی چقدر به باورپذیری نقش کمک کرده؟

من در رفسنجان بزرگ شدم، اما همانطور که گفتم، آشنایی با فرهنگ سیستان از بچگی همراه من بوده. دوستان و آشنایان زیادی از منطقه سیستان دارم که لهجه‌شان را زیاد شنیده‌ام. همین باعث شد که وقتی نقش سهیل را قبول کردم، مطمئن بودم می‌توانم این لهجه را به خوبی اجرا کنم. به نظرم، لهجه‌ محلی، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت یک شخصیت است و استفاده‌ درست از آن، به باورپذیری نقش و انتقال واقعی فرهنگ منطقه کمک زیادی می‌کند. البته، چون فیلم برای کل ایران ساخته می‌شد، نمی‌توانستیم لهجه را خیلی غلیظ صحبت کنیم اما تلاش کردم خط اصلی را حفظ کنم و مشاوره لهجه هم در این زمینه به من کمک کرد.

سریال بادار بسیار مورد توجه قرار گرفته، از فضایی که در پشت صحنه حاکم بود، بگویید. همکاری با کارگردان و سایر همکاران چگونه بود؟

در پشت صحنه بادار همه با عشق و علاقه کار می‌کردند. کارگردان محترم سیروس حسن پور فضایی را فراهم کرده بود که هر بازیگر بتواند با آرامش و تمرکز، نقش خود را ایفا کند. همکاری با بازیگران کاربلد و باتجربه‌ای چون محمد رشنو، دریچه‌ای نو به روی من گشود. هر روز، چیز جدیدی از آنها یاد می‌گرفتم. در این هفت ماه فضا صمیمی و حرفه‌ای بود که همه عوامل، ما را همراهی می‌کردند. این حس همبستگی و همدلی، در نهایت به جان کار نشست و نتیجه‌اش را امروز در استقبال مخاطبان می‌بینیم.همان طور که در سریال می‌بینیم و آنچه که خودمان مشاهده می‌کنیم یکی از بازیگران بامعرفت و با اخلاقی هستید.

آیا این ویژگی‌ها، در انتخاب نقش‌ها و نحوه برخورد شما با دنیای بازیگری، تأثیرگذار بود؟

واقعاً ممنونم از این همه محبت. معتقدم هر انسانی، وظیفه دارد در حد توانش، به کسانی که در اطرافش هستند، نیکی کند.

گشاده‌رویی، بزرگواری، گذشت و سخاوت در وجود همه انسان نهفته است، وقتی در وجود خودمان، این گستره‌ مهربانی را حس می‌کنیم، ناخودآگاه دلتمان می‌خواهد آن را با دیگران شریک شویم. این نگاه، هم در انتخاب نقش‌هایی که سادگی و صمیمیت را منتقل می‌کنند، مؤثر است و هم در نحوه‌ برخورد با مخاطب. دوست دارم همیشه با لبخند و صداقت با مردمم باشم، چرا که آنها، پشتوانه اصلی ما در این مسیر هستند.

آیا بازخوردهای مردم استان سیستان و بلوچستان برایتان اهمیت ویژه‌ای داشت؟

بله، قطعاً. بازخوردهای خیلی خوبی از مردم عزیز سیستان و بلوچستان گرفتم و خوشحالم که از کارم راضی بودند. این رضایت، برای من بسیار ارزشمند است.

چشم‌انداز آینده شما در دنیای هنر چگونه است؟ آیا نقش جدیدی در راه است یا پروژه‌ خاصی در دست دارید که بخواهید با مخاطبانمان در میان بگذارید؟

در حال حاضر، تمرکزم بر روی سریال بادار است و لذت می‌برم از بازخوردهای مثبت مردم. البته، پیشنهادات دیگری نیز هست که در حال بررسی آنها هستم. همیشه به دنبال چالش‌های جدید هستم تا بتوانم رشد کنم و مخاطبانم را شگفت‌زده کنم. در پایان هم از شما و تمام کسانی که بادار را دنبال می‌کنند و به من محبت دارند، صمیمانه سپاسگزارم. زنده باشید و همیشه دلتان شاد.