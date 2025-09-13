باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ناتو روز جمعه، دو روز پس از آنکه لهستان پهپاد‌هایی را که حریم هوایی آن را نقض کرده بودند، سرنگون کرد، برنامه‌هایی را برای تقویت دفاع از جناح شرقی اروپا اعلام کرد. این اولین اقدام شناخته شده از این نوع توسط یک عضو اتحاد غربی در طول جنگ روسیه در اوکراین بود.

ایالات متحده در سازمان ملل متحد، نقض حریم هوایی را «نگران‌کننده» خواند و قول داد که «از هر اینچ از قلمرو ناتو دفاع کند»، اظهاراتی که به نظر می‌رسد با هدف آرام کردن متحدان واشنگتن در ناتو پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت حمله پهپادی روسیه می‌تواند یک اشتباه بوده باشد.

ورشو، حملات پهپادی را به عنوان تلاشی از سوی روسیه برای آزمایش قابلیت‌های لهستان و ناتو برای واکنش نشان دادن به تصویر کشیده است.

روز جمعه، لهستان پیشنهاد ترامپ مبنی بر اینکه این حملات می‌تواند یک اشتباه بوده باشد را رد کرد. وزیر امور خارجه این کشور به رویترز گفت لهستان امیدوار است واشنگتن برای نشان دادن همبستگی با ورشو اقدامی انجام دهد.

بعداً در روز جمعه، ایالات متحده در بیانیه‌ای به متحدان غربی پیوست تا نگرانی خود را در مورد حمله پهپادی ابراز کند و مسکو را به نقض قوانین بین‌المللی و منشور بنیانگذار سازمان ملل متهم کند.

روسیه اعلام کرد که نیروهایش در زمان تهاجم پهپاد‌ها به اوکراین حمله می‌کردند و قصد حمله به اهدافی در لهستان را نداشتند. واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل گفت که حداکثر برد پهپاد‌های مورد استفاده از ۷۰۰ کیلومتر تجاوز نمی‌کرد «که رسیدن آنها به خاک لهستان را از نظر فیزیکی غیرممکن می‌کند.»

مارک روته، دبیرکل ناتو این تهاجم‌ها را «بی‌ملاحظه و غیرقابل قبول» خواند.

او در یک کنفرانس مطبوعاتی با اعلام عملیات «نگهبان شرقی» گفت: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم پهپاد‌های روسی وارد حریم هوایی متحدان شوند.» این عملیات، فصل جدیدی را باز می‌کند.

تعداد متحدانی که به این ماموریت می‌پیوندند

الکسوس گرینکویچ، فرمانده عالی نیرو‌های متفقین اروپا و ژنرال نیروی هوایی ایالات متحده و مقام ارشد نظامی ناتو گفت که این یک عملیات انعطاف‌پذیر برای تقویت دفاع در امتداد کل جناح شرقی ناتو است که از کشور‌های بالتیک در شمال تا رومانی و بلغارستان در جنوب امتداد دارد.

گرینکویچ گفت: «لهستان و شهروندان سراسر اتحاد باید از واکنش سریع ما در اوایل این هفته و اعلامیه مهم ما امروز در اینجا مطمئن باشند.»

این ماموریت که عصر جمعه آغاز شد، شامل طیف وسیعی از تجهیزات خواهد بود که پایگاه‌های هوایی و زمینی را با هم ادغام می‌کند. ناتو در حال حاضر نیرو‌های قابل توجهی در شرق اروپا دارد از جمله هزاران سرباز. این سازمان مشخص نکرد که چه تعداد نیروی اضافی در عملیات جدید شرکت خواهند کرد.

روته گفت که متحدان از جمله دانمارک، فرانسه، بریتانیا و آلمان به این ماموریت متعهد شده‌اند و قرار است کشور‌های دیگری نیز به آن بپیوندند. او گفت که ناتو هنوز در حال ارزیابی نیت احتمالی پشت حمله روسیه است.

اعلام دقیق ناتو در مورد تعداد کمی از دارایی‌های نظامی اضافی - از جمله دو جت جنگنده اف-۱۶ و یک ناوچه از دانمارک، سه جت جنگنده رافال از فرانسه و چهار جت یوروفایتر از آلمان بوده است. اسپانیا اعلام کرد که دارایی‌های هوایی را فراهم خواهد کرد و بریتانیا اعلام کرد که به زودی جزئیات سهم خود را شرح خواهد داد.

ترامپ روز جمعه به فاکس نیوز گفت که صبرش در برابر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه " به سرعت در حال اتمام است"، اما از تهدید به تحریم‌های جدید به دلیل جنگ خودداری کرد. ترامپ بار‌ها برای مسکو ضرب‌الاجل تعیین کرده تا با آتش‌بس موافقت کند یا با تحریم‌های جدید رو‌به‌رو شود، اما تنها اندکی عقب‌نشینی کرده است.

آلمان اعلام کرد که نظارت هوایی بر فراز لهستان را تمدید کرده است و به همراه فرانسه، سفرای روسیه در کشور‌های خود را به دلیل حادثه پهپاد احضار کردند.

سوالاتی درباره دفاع اروپا

اینکه رهبران لهستان مستقیماً با ترامپ مخالفت کنند، تقریباً بی‌سابقه است و نشانه‌ای از نگرانی اروپا از تمایل رئیس جمهور آمریکا برای اهمیت دادن به روایت مسکو است.

حادثه این هفته، سوالاتی را در مورد توانایی ناتو در پاسخ به این نوع حملات پهپادی گسترده مطرح کرده است -اغلب شامل صد‌ها هواپیمای بدون سرنشین است - که از ویژگی‌های جنگ در اوکراین پس از حمله روسیه در سال ۲۰۲۲ بوده‌اند.

یکی از شرکت‌های تابعه شرکت هسته‌ای روسیه، روس‌اتم، روز جمعه اعلام کرد که یک پهپاد اوکراینی به یکی از ساختمان‌های نیروگاه هسته‌ای اسمولنسک حمله کرد اما هیچ خسارت یا تلفاتی گزارش نشد.

رهبران اروپایی می‌گویند این حادثه در لهستان بار دیگر نشان می‌دهد که مسکو هیچ علاقه‌ای به توافق صلح در اوکراین ندارد، چند هفته پس از آنکه ترامپ میزبان پوتین در آلاسکا بود و از درخواست خود مبنی بر پذیرش آتش‌بس فوری توسط روسیه صرف نظر کرد.

مقامات اروپایی این هفته در واشنگتن بوده‌اند و امیدوارند تحریم‌ها علیه روسیه را هماهنگ کنند. اعلام چنین تحریم‌هایی به طور همزمان قبلاً روال استاندارد بود، اما از زمان بازگشت ترامپ به قدرت انجام نشده است.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز جمعه گفت که مذاکرات صلح متوقف شده است و "اروپایی‌ها مانع این روند صلح می‌شوند".

مقامات اوکراینی گفتند که کیت کلوگ، فرستاده ویژه ایالات متحده و مشاوران امنیت ملی بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا در کی یف هستند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفت که بسیاری از جزئیات مربوط به ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین از قبل روی کاغذ آمده است و حضور نیرو‌های خارجی در میدان، نشان دهنده حمایت سیاسی از کی یف خواهد بود.

روسیه و متحد نزدیکش بلاروس، روز جمعه یک رزمایش نظامی مشترک را که از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود، آغاز کردند که شامل رزمایش‌هایی در هر دو کشور و در دریا‌های بالتیک و بارنتز می‌شود.

منبع: رویترز