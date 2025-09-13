در چهارمین مرحله پیش فروش سکه، به ۷۹۲۱۹ نفر از متقاضیان، سکه تخصیص داده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد: در چهارمین مرحله پیش فروش سکه، متقاضیانی که اقدام به واریز وجه و ثبت سفارش کرده بودند برنده سکه شدند. بر این اساس به ۷۹۲۱۹ نفر از متقاضیان، سکه تخصیص داده شد.
این افراد میتوانند ۳۰ آذرماه سال جاری با مراجعه به شعب منتخب بانک ملی اقدام به دریافت سکههای خود نمایند.
همانطور که قبلا بانک مرکزی اعلام کرده در این مرحله از پیش فروش سکه «امکان بازخرید و پیش فروش مجدد» فراهم شده که دستورالعملهای مربوطه به استحضار مردم شریف خواهد رسید.
براساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران؛ با توجه به استقبال زیاد مردم از پیش فروش سکه، بهزودی اطلاعات مربوط به دور جدید پیش فروش سکه با سررسید جدید از طریق مرکز مبادله ارز و طلا منتشر خواهد شد.