باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شبکه نمایش سیما، شبکه نمایش در ادامه پاسداشت کارگردانان بنام سینمای ایران، پس از رضا میرکریمی و مجید مجیدی در هفته پیش رو با گرامیداشت زندهیاد کیومرث پوراحمد، علاوه بر نمایش فیلمهای سینمایی «شرم» و «صبح روز بعد» قسمتهایی از مجموعه قصههای مجید با عنوان «ورزش»، «ژاکت»، «سفرنامه شیراز»، «ملخ دریایی» را در جدول پخش خود قرار میدهد.
قصههای مجید (ورزش) شنبه ۲۲ شهریور ماه، قصههای مجید (ژاکت) یکشنبه ۲۳ شهریور ماه، قصههای مجید (سفرنامه شیراز) دوشنبه ۲۴ شهریور،
قصههای مجید (ملخ دریایی) سه شنبه ۲۵ شهریور، قصههای مجید (شرم) ۲۶ شهریور و قصههای مجید (صبح روز بعد) ساعت ۱۹ روانه آنتن میشود.
قصههای مجید روایتگر لحظاتی از زندگی نوجوانی به نام مجید و مادربزرگش (بیبی) است. این مجموعه داستانهای متعددی را برای مخاطبان به نمایش میگذارد.
مهدی باقربیگی و پرویندخت یزدانیان در نقشهای اصلی این سریال به ایفای نقش پرداختند.
گفتنی است، این فیلمها روز بعد در ساعتهای ۳ بامداد بازپخش خواهند شد.