از دو داور بین‌المللی کشورمان دعوت کرد تا برای قضاوت در رقابت‌های تکواندو بازی‌های آسیایی جوانان به بحرین سفر کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو، رقابت‌های تکواندو در بازی‌های آسیایی بحرین طی روز‌های دوم تا چهارم آبان ماه برگزار خواهد شد. بر همین اساس از سوی اتحادیه تکواندو آسیا دو داور بین المللی کشورمان برای قضاوت در این مسابقات به بحرین دعوت شدند.

زهرا لشگری و فرزانه یوسفیان، دو داور بین‌المللی کشورمان هستند که از با دعوت اتحادیه تکواندو آسیا برای قضاوت در بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ راهی بحرین خواهند شد.

پیش از این نیز معصومه باقری و مرجان تیموری از سوی فدراسیون جهانی برای قضاوت در مسابقات جهانی چیه دعوت کرده بود و دعوت این دو داور برجسته در رویداد مهم قاره‌ای بیانگر جایگاه بالای داوری تکواندو ایران در سطح آسیا و جهان است.

برچسب ها: اتحادیه تکواندو آسیا ، مسابقات تکواندو
