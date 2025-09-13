رئیس مرکز حل اختلاف استان سیستان و بلوچستان گفت: پرونده قتل در شهرستان راسک به مناسبت هفته وحدت و با رضایت اولیای دم، به سازش ختم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ حمیدرضا بندانی  گفت: سه نفر که در اثر تیراندازی با سلاح گرم، فردی را به دلیل اختلافات خانوادگی به قتل رسانده بودند، با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و مسئولان قضایی شهرستان راسک، پس از دو سال، در ایام مبارک ماه ربیع‌الاول و ولادت پیامبر اکرم (ص)، به مصالحه و سازش دست یافتند.

بندانی گفت: این سازش با تلاش فراوان و برگزاری جلسات متعدد در راستای توجه به امر ویژه صلح و سازش انجام شد.

وی با اشاره به تاکید پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در روایات بر مصالحه و سازش گفت: امروز نیز این مسیر با تلاش ریش‌سفیدان، بزرگان، صلح‌یاران جوامع اسلامی و مسئولان قضایی، پررنگ و مؤثر است.

بندانی در ادامه از تلاش اعضای شورای حل اختلاف در این زمینه قدردانی کرد.

منبع: شورای حل اختلاف سیستان و بلوچستان

برچسب ها: شورای اختلاف ، سازش قتل عمد
