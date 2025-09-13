باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهر‌های جدید جلسه بررسی کنترل کیفیت طرح‌های مسکن حمایتی امروز با حضور شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید، غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، علی نبیان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، فرجامی ناظر اجرایی حوزه مسکن و شهرسازی، حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و اعضای هیأت مدیره شرکت عمران شهر‌های جدید با هدف کمک به تحقق بحث کیفیت در اهداف برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد.

ملکی در این نشست با بیان اینکه در پروژه‌های مسکن حمایتی تمامی ابزار‌های تولید مسکن برای ذی نفعان به کارگرفته شده است گفت: در این راستا توجه به بحث کیفیت و ایجاد حس تعلق برای ساکنان در این مناطق و سکونتگاه‌ها مسئله بسیار مهمی بوده و باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص اضافه کرد: موضوع ساخت مسکن حمایتی از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و وظیفه وزارت راه و شهرسازی در آن زمان صرفا تأمین زمین برای ساخت این واحد‌ها بود؛ اقدام صحیحی که به مبحث کیفیت نیز کمک می‌کرد؛ اما امروز تمامی مراحل ساخت از ابتدا تا انتها بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته که به بدلیل فراوانی و شلوغی بسیار، باعث کمرنگ شدن موضوع توجه به کیفیت شده است.

مدیر عامل شرکت عمران شهر‌های جدید در این باره افزود: خوشبختانه امروز با درایت و سیاست وزیر محترم راه و شهرسازی درخصوص بحث طراحی و نما، هیچ واحدی جهت رعایت شأن مردم بدون ساخت و توجه به حوزه زیرساخت ها، فضای باز، آماده سازی و کیفیت ساختمان‌ها به متقاضیان تحویل داده نمی‌شود.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود با تأکید براینکه حدود ۸۰۰ هزار واحد از پروژه‌های مسکن حمایتی امروز در مرحله ساخت نما بوده و یا به این مرحله هنوز نرسیده‌اند، گفت: از این رو شرایط فعلی بهترین فرصت است که بتوانیم با بهره گیری از تیم معماران قوی و برجسته، موضوع ارتقای کیفیت در نما و بهره برداری را کنترل کنیم.

ملکی همچنین بیان کرد: امروز باید با کمک تأکیدات وزیر راه و شهرسازی، قانون برنامه هفتم و قانون حمایت سازو کاری طراحی شود که با نظارت حوزه معماری و شهرسازی وزارت متبوع، مدیران توجیه شده و الزام سازی در این حوزه را به سراسر بخش‌های اجرایی ابلاغ کنیم.

در ادامه این جلسه معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی نیز با تأکید بر ضروت توجه به طرح‌های جامع و تفصیلی، طرح‌های آماده سازی، طراحی شهری و معماری؛ باید بحث کیفیت را از ابتدا مورد توجه قرار داده و مدیریت کنیم گفت: بدون شک لازمه ایجاد ارتقای کیفیت، برخورداری از دانش طراحی است؛ ما باید پروژه‌های خود را از ابتدا به گونه‌ای طراحی کنیم که امکان زیست با کیفیت در آن‌ها وجود داشته باشد.

وی در این خصوص اضافه کرد: ترکیب حوزه‌های ساختمان و فضا باید به طور همزمان پیشرفت داشته باشد و مشکلات آن از ابتدای راه رفع شود.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز در ادامه این جلسه نیاز به بروز انقلابی در حوزه ساخت و ساز را یکی از ضروریات امروز این حوزه دانست و گفت: ما باید پروژه‌ای به مردم تحویل دهیم که از جنبه کیفی ماندگار بوده و در حوزه ساخت نیز از ابتدا همزمان به بخش زیربنایی، روبنایی و فضا با احداث ساختمان توجه کنیم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز در این جلسه استفاده از معماران کاربلد و با مهارت را در طراحی تمامی پروژه‌های اجرایی ضروری دانست و گفت: باید از طراحی‌های فاخر استفاده شده و به عنوان الگو در سطح کشور تعمیم داده شود.