باشگاه خبرنگاران جوان - سیداسدالله هاشمی مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین گفت: با توجه به گستردگی فعالیت صنایع کوچک و بزرگ در قزوین، امکان ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی و تهدید سلامت شهروندان وجود دارد، از اینرو کارشناسان پایش و آزمایشگاه محیط زیست استان به صورت شبانهروزی وضعیت این واحدها را رصد میکنند.
وی افزود: بازدیدهای میدانی مستمر از صنایع و شرکتهای تولیدی با هدف کنترل آلایندهها و جلوگیری از انتشار آنها به آب، خاک و هوا انجام میشود و کارشناسان علاوه بر پایش میدانی، نمونهبرداری از پساب تصفیهخانهها و نظارت بر مدیریت پسماندهای صنعتی را نیز در دستور کار دارند.
هاشمی با اشاره به افزایش سطح نظارت در سال جاری اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۵۰۰ مورد پایش صنایع در استان قزوین انجام شده که این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین بیان کرد: در صورت مشاهده آلایندگی، واحدها ابتدا اخطاریه دریافت میکنند و چنانچه در زمان مقرر اقدام به رفع مشکل نکنند، مطابق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده بهعنوان واحد آلاینده به سازمان امور مالیاتی معرفی شده و در صورت تداوم تخلفات به مراجع قضایی ارجاع خواهند شد.
این مسئول یادآور شد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه آلودگی یا تخلف زیستمحیطی، موضوع را به نزدیکترین اداره محیط زیست اطلاع داده یا از طریق شماره تماس ۳۳۳۷۴۹۰۰ گزارش کنند.
منبع: ایرنا