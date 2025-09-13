به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۱۰ صبح امروز، ۲۲ شهریور در بهبهان روی عدد ۲۸۶ AQI قرار گرفت که گویای وضعیت بنفش و بسیار ناسالم هوا در این شهرستان است.

در این مدت رامهرمز با ۱۷۶، باغملک ۱۷۰، هندیجان ۱۶۴، هفتکل ۱۶۰، هویزه ۱۵۵، اهواز ۱۵۲ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی و شهر‌های آغاجاری با ۱۵۰، اندیمشک و ایذه ۱۰۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

براساس داده‌های این سامانه، آبادان، خرمشهر، اندیکا، دزفول، دشت آزادگان، شادگان، شوش، گتوند، لالی و ملاثانی در وضعیت قابل قبول قرار گرفتند و دهدز تنها شهر با هوای پاک در استان خوزستان است.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.

منبع صدا و سیما