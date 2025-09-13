برنامه بیست و هفتمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان اعلام شد و بر اساس آن قهرمان و نایب قهرمان المپیک به عنوان اولین نمایندگان کشورمان به دیدار رقبای خود می‌ر‌وند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو، این دوره از مسابقات قهرمانی جهان دوم تا هشتم آبان ماه در شهر ووشی کشور چین برگزار می‌شود. در فاصله کمتر از ۲۰ روز تا پایان مهلت ثبت نام، ۶۵۱ تکواندوکار از کشور‌های مختلف برای حضور در این رویداد جهانی ثبت‌نام کرده‌اند.

رقابت‌ها در ۱۶ وزن انفرادی (۸ وزن مردان و ۸ وزن زنان) برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران نیز با ۱۴ تکواندوکار به مصاف رقبای جهانی خود خواهد رفت.

در میان اوزان مختلف، وزن ۵۸- کیلوگرم مردان با ثبت‌نام ۵۹ تکواندوکار، پرترافیک‌ترین و حساس‌ترین وزن این دوره از مسابقات محسوب می‌شود. اوزان ۷۳- و ۷۳+ کیلوگرم زنان نیز تعداد کمتری نسبت به سایر اوزان تکواندوکار ثبت نامی دارند. 

در این رقابت‌ها مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، محمد صادق دهقانی، امیر سینا بختیاری، مهران برخورداری، محمد حسین یزدانی و آرین سلیمی ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان را تشکیل می‌دهند. سعیده نصیری، مهلا مومن زاده، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، کوثر اساسه و نسترن ولی زاده نیز نفرات تیم ملی بانوان را برای حضور در این رویداد تشکیل می‌دهند. 

بر اساس برنامه مسابقات، این رقابت‌ها دوم آبان ماه با برگزاری مبارزات اوزان ۵۷- کیلوگرم زنان و ۸۷+ کیلوگرم مردان پیگیری می‌شود که ناهید کیانی و آرین سلیمی دو مدال آور المپیک پاریس، نمایندگان روز نخست در این رویداد خواهند بود. مهدی حاجی موسایی و مهلا مومن زاده دو نماینده ایران در اوزان ۶۳- و ۴۹- کیلوگرم در روز دوم خواهند بود.

روز سوم با دیدار محمدحسین یزدانی در وزن ۸۷- کیلوگرم پیگیری می‌شود؛ روز چهارم نیز سعیده نصیری و مهران برخورداری در اوزان ۴۶- و ۸۰- کیلوگرم به دیدار با حریفان می‌روند. محمد صادق دهقانی روز پنجم مسابقات در وزن ۶۸- کیلوگرم و نسترن ولی زاده در وزن ۶۷- کیلوگرم نمایندگان ایران هستند. ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم و کوثر اساسه در وزن ۶۲- کیلوگرم در روز ششم مسابقات پیکار خواهند کرد.

روز پایانی و هفتم مسابقات نیز مبینا نعمت زاده در وزن ۵۳- کیلوگرم و امیرسینا بختیاری در وزن ۷۴- کیلوگرم به روی شیاپ چانگ خواهند رفت. 

این رقابت‌ها یکی از مهم‌ترین رویداد‌های تقویم جهانی تکواندو به شمار می‌رود و پس از المپیک پاریس یکی از حساس‌ترین رقابت‌ها بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در رنکینگ و مسیر المپیکی ورزشکاران تا سال ۲۰۲۸ خواهد داشت.

