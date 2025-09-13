وزیر امور خارجه آمریکا با رد آنچه که او «طرح‌های بی‌ثبات‌کننده چین» توصیف کرد، گفت که ایالات متحده در کنار فیلیپین می‌ایستد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا با رد آنچه که او «طرح‌های بی‌ثبات‌کننده» چین برای یک جزیره مرجانی مورد مناقشه در دریای چین جنوبی توصیف کرد، گفت: ایالات متحده در کنار فیلیپین می‌ایستد.

روبیو در بیانیه‌ای گفت: «ادعای پکن مبنی بر مالکیت صخره مرجانی اسکاربورو به عنوان یک منطقه حفاظت‌شده طبیعی، تلاش قهری دیگری برای پیشبرد ادعا‌های گسترده ارضی و دریایی در دریای چین جنوبی علیه همسایگانش است.»

ماهیگیران فیلیپینی نگرانند که طرح پکن برای ایجاد این منطقه حفاظت‌شده طبیعی، فعالیت آنها در این جزیره مرجانی را که تحت نظارت مداوم کشتی‌های چینی است، دشوارتر کند.

اسکاربورو شوال در منطقه اقتصادی انحصاری فیلیپین قرار دارد، اما از سال ۲۰۱۲ تحت کنترل پکن بوده است. چین تقریباً تمام دریای چین جنوبی - آبراهی که سالانه بیش از ۳ تریلیون دلار تجارت را حمل می‌کند - را با وجود ادعا‌های همپوشانی فیلیپین، برونئی، مالزی و ویتنام ادعا می‌کند.

روبیو مدعی شد که اقدامات چین همچنان ثبات منطقه‌ای را تضعیف می‌کند و از پکن خواست تا از تصمیم دادگاه داوری در سال ۲۰۱۶ مبنی بر اینکه چین به طور غیرقانونی مانع از ماهیگیری سنتی ماهیگیران فیلیپینی در صخره اسکاربورو شده است، پیروی کند.

فیلیپین روز شنبه اعلام کرد که به همراه فرماندهی هند و اقیانوسیه ایالات متحده و نیروی دریایی ژاپن در جزایر استان زامبالز، که ساحل آن حدود ۱۲۰ مایل دریایی از اسکاربورو شوال فاصله دارد، دریانوردی کرده است.

روزنامه دولتی گلوبال تایمز چین روز جمعه گزارش داد که مانیل با کشور‌های نامشخص خارج از منطقه، «گشت مشترک» در دریای چین جنوبی برگزار کرده است.

منبع: رویترز

