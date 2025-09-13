همکاری عجیب نمایش خانگی با شرکت دخانیات + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0648 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u062f\u062e\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062e\u0627\u0646\u06af\u06cc \u0628\u0631 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u06af\u0631\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u062f\u062e\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0627\u062b\u0631\u06af\u0630\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n
واقعا جای تاسف داره
خاک بر سر اون تهیه کننه و کارگزدانی که برای فروش بیشتر این تبلیغات ناخواسته رو در فیلمش می گنجونه.....