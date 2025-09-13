باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
همکاری عجیب نمایش خانگی با شرکت دخانیات + فیلم

عادی سازی استفاده از سیگار در شبکه نمایش خانگی توسط چهره‌های محبوب برای جوانان الگوی منفی می‌سازد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایش و مصرف محصولات دخانی در آثار شبکه نمایش خانگی بر افزایش گرایش مصرف محصولات دخانی به ویژه در جوانان بسیار اثرگذار است.

 

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
سیگار کشیدن نشانه رسد و فرهیختگی نیست، بلکه نشانه آسیب‌های درونی و نهان در فرد میباشد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
سیگاری‌های پهن خوشک شده تمام سیگارها نوش ریه سیگاری ها
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
esi
۱۳:۳۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
سیگار و بی بندوباری در سریالهای خانگی

واقعا جای تاسف داره
خاک بر سر اون تهیه کننه و کارگزدانی که برای فروش بیشتر این تبلیغات ناخواسته رو در فیلمش می گنجونه.....
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
ببخشید فیلم را با پول میسازند و بازیگر برای پول بازی میکنه پس ایراد نگیرید ایران با سختی های معیشتی شده شده پولکی والا بازیگر میداند و کارگردان میداند و تهیه کننده میداند و مخاطب میداند ولی کیه عمل کنه پس دانستن هنر نیست
۶
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
سلبریتی‌های بی وجدان
۰
۱۴
پاسخ دادن