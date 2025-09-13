رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری همسر سابق یک بازیگر خبر داد که با جعل هویت وی و سوءاستفاده از احساسات مردم در صفحه‌ای جعلی اینستاگرامی، اقدام به کلاهبرداری کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری فردی که با جعل هویت یک بازیگر اقدام به راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی کرده بود و تحت عنوان حامی حیوانات فعالیت می‌کرد خبر داد و افزود این خانم با سوءاستفاده از تصاویر آرشیوی موجود در فضای مجازی و با جلب اعتماد کاربران با مبالغی که به بهانه کمک به حیوانات از مردم دریافت کرده بود برای خودش یک دستگاه خودرو خریده بود.

سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر اظهار داشت یکی از بازیگران کشور به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد یک صفحه جعلی با نام و تصاویر وی در شبکه‌های اجتماعی ساخته شده و با سوءاستفاده از احساسات مردم و در پوشش حمایت از حیوانات اقدام به دریافت وجه از شهروندان می‌کند.

این مقام سایبری خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی اظهارات شاکی تحقیقات خود را آغاز کردند و در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۲۹ هزار نفر دنبال کننده با سوءاستفاده از شهرت شاکی با جعل هویت وی با استفاده از تصاویر موجود در اینترنت ایجاد شده که خود را همسر شاکی معرفی میکند و با ترفند کمک به حیوانات از کاربران کلاهبرداری می‌کند.

سردار معظمی گودرزی با بیان اینکه در روند پیگیری پرونده مشخص شد صفحه اینستاگرامی مورد نظر توسط همسر سابق این بازیگر مدیریت می‌شود افزود: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بهره گیری از روش‌های فنی ردپای متهم را در فضای مجازی شناسایی کردند و پس از تشریفات قضایی وی در یکی از مناطق شمالی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه متهم با مبالغ جمع آوری شده برای کمک به حیوانات یک دستگاه خودرو خریداری کرده بود بیان داشت: متهم پس از حضور در پلیس فتا و روبه رو شدن با شاکی چاره‌ای جز اعتراف پیش روی خود ندید و به ساخت صفحه جعلی با نام و مشخصات شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و دریافت وجه از شهروندان اعتراف و ابراز پشیمانی کرد، وی همچنین انگیزه خود را انتقام از شاکی و مطرح شدن در فضای مجازی عنوان کرد.

سردار گودرزی به شهروندان توصیه کرد: به هویت‌های مجازی اعتماد نکنید و بدانید مجرمان با سوءاستفاده از احساسات شما تحت عناوین مختلف از جمله کمک به حیوانات و ... به شما نزدیک میشوند، با مرتکبان این جرائم در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی طبق قانون برخورد خواهد شد، همچنین شهروندان می‌توانند از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir با ما در ارتباط باشند.

۲۲:۳۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
کمک به حیواناته دیگه
۲۲:۰۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
اینقدر بدم میاد از اخبار ناقص.
۱۷:۲۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
آدم هاییکه چه با تبلیغ وچه بی تبلیغ درحال حیوان بازی هستند و محیط زیست را آلوده کرده اند همان بهتر که پولشان صرف آدم طماع شده است
۱۴:۴۶ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
کی بود ؟ چقدر پول جمع شد ؟ چه ماشینی خریداری شد ؟
۱۷:۲۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
برای دزدی از بانک ها و اختلاس ها و چای دبش ها کاش اینجوری سوال پیچ میکردین
۱۴:۲۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
تا ابله در ايران است مفلس در امان است.
۱۴:۰۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
واقعا هرکس به اینجور ادعا اعتماد بکند احمقترین افراد هستند
۱۴:۰۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
به میگویند کلاه برداری با کلاس
۱۴:۰۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
نگفتن مشخصات مردم را اذیت میکند بگذار مردم بشناسند دیگر اعتماد نکنندمردم اینطوری باور نمی کنند می گویند الکی هست
۱۳:۴۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
واقعا اگر میخواهید کمک کنید گول این افراد را نخورید بنظر من اگر توانستید یک سری به محک بزنید اشخاص مطمنی جهت کمک به کودکان سرطانی در آنجا مشغولند
۱۳:۴۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
مگه کمیته امداد و بهزیستی مردن که مردم پولاشونا به این و اون میدن ؟؟
۱۳:۴۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
نام فرد مورد نظر را بنویسید تا کسی کمک نکند ودر دام نفتد
۱۲:۵۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
تا ابله در جهان است مفلس در امان است
۱۲:۵۳ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
احمق اونایی که پول دادن...
خاک بر سرا،برید به سازمانهای مربوطه پول بدید
حقتون همینه
۱۲:۳۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
از حیوون کمتر اونایی هستن که بحای کمک به مستضعفین شدن حامی حیوانات
۱۲:۳۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
از حیوون کمتر اونایی هستن که بحای کمک به مستضعفین شدن حامی حیوانات
۱۲:۳۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
از حیوون کمتر اونایی هستن که بحای کمک به مستضعفین شدن حامی حیوانات
۱۲:۳۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
بنظرم خوب کاری کرده..بنده منکر حمایت از حیوانات نیستم..اما
جماعتی که به همنوع خود کمک نمیکنه..اما برای حمایت از حیوان ولخرجی میکند..باید هم سرش کلاه بره..
۱۲:۲۹ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
زنه دیگه
۱۲:۲۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
همه بیشرف شدن
۱۷:۱۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
خودتو نشون دادی.
