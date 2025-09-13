باشگاه خبرنگاران جوان - دیوید تیلور و حسن یزدانی دو ستاره ممتاز دنیای کشتی در وزن ۸۶ کیلوگرم بودند که رقابت‌شان حساسیت زیادی در دنیای کشتی ایجاد کرده بود؛ طوری که اتحادیه جهانی کشتی برای اولین بار حتی قبل از مبارزه این دو نشست خبری برگزار کرد.

امسال، برای اولین بار در هفت سال اخیر، قهرمان وزن ۸۶ کیلوگرم جهان تفاوت زیادی با سال‌های قبل دارد؛ نه حسن یزدانی خواهد بود و نه دیوید تیلور. در جهانی زاگرب شاهد حضور زاهد والنسیا شاگرد دیوید تیلور خواهیم بود و کامران قاسم‌پور نیز برای نخستین بار در مسابقات جهانی ۸۶ کیلوگرم رقابت خواهد کرد.

قهرمانان سال‌های اخیر وزن ۸۶ کیلوگرم در مسابقات جهانی:

جهانی ۲۰۱۷: یزدانی

جهانی ۲۰۱۸: تیلور

جهانی ۲۰۱۹: یزدانی

جهانی ۲۰۲۱: یزدانی

جهانی ۲۰۲۲: تیلور

جهانی ۲۰۲۳: تیلور

رکورد رو در رو بین کشتی‌گیران ۵-۱ به نفع دیوید تیلور است. او حسن یزدانی را در جام جهانی ۲۰۱۷، مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۸، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و المپیک توکیو شکست داده است.

حسن یزدانی تنها یک بار در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۱ پیروز شد.

رقابت‌های وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان از ساعت ۱۲ ظهر امروز شنبه برگزار می‌شود.