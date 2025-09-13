سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، تصویب طرح خرید خدمت سربازی را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طی روزهای گذشته برخی رسانهها اقدام به انتشار مطالبی با عناوین «خرید سربازی در دستور کار مجلس قرار گرفت» و «طرح جدید مجلس برای خرید خدمت سربازی» کردند و برخی نیز پا را فراتر گذاشتند و اقدام به انتشار جدولی با عنوان قیمت خرید سربازی کردند؛ این درحالی است که در بررسی دستورکارهای ماههای اخیر کمیسیونهای تخصصی و همچنین صحن مجلس هیچ نشانهای از بررسی موضوع خرید سربازی وجود ندارد و طرح آن پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور و در شرایطی که کشور در وضعیت آتشبس با دشمن قرار دارد، شائبه برانگیز است.
در این زمینه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی مبنی بر «مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره خرید خدمت سربازی»، توضیحاتی در این زمینه ارائه داد.
وی ضمن تکذیب اینگونه اخبار گفت: برخی رسانهها بدون توجه به آییننامه داخلی مجلس، اقدام به انتشار اخباری میکنند که صحت ندارد. بر اساس آییننامه، کمیسیون تلفیق بودجه در حال حاضر جلسهای ندارد و چنین مصوبهای نیز در دستور کار قرار نگرفته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با بیان اینکه «بررسیها در این بخش، مربوط به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و در سال ۱۴۰۲ انجام شده بود و موضوعات مختلفی در آن زمان مطرح شد»، عنوان کرد: البته طرح خرید خدمت سربازی نیز در سالهای گذشته در کمیسیون تلفیق مطرح شد، اما به سرانجام نرسید و به صحن علنی مجلس هم ارجاع نشد؛ بنابراین ادعای اخیر مبنی بر تصویب خرید سربازی در کمیسیون تلفیق صحت ندارد.
زارع تأکید کرد: برخی رسانهها باید در انتشار اخبار مرتبط با مجلس دقت بیشتری داشته باشند و مردم را معطل اخبار غیرموثق نکنند. از سویی دیگر طرح خرید خدمت سربازی در مقطعی پیشنهاد میشد، اما این موضوعات در چارچوب اصول قانون اساسی باید با تایید نیروهای مسلح باشد؛ بنابراین موضوع در دستور کار صحن مجلس قرار نگرفته است.