سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، تصویب طرح خرید خدمت سربازی را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طی روز‌های گذشته برخی رسانه‌ها اقدام به انتشار مطالبی با عناوین «خرید سربازی در دستور کار مجلس قرار گرفت» و «طرح جدید مجلس برای خرید خدمت سربازی» کردند و برخی نیز پا را فراتر گذاشتند و اقدام به انتشار جدولی با عنوان قیمت خرید سربازی کردند؛ این درحالی است که در بررسی دستورکار‌های ماه‌های اخیر کمیسیون‌های تخصصی و همچنین صحن مجلس هیچ نشانه‌ای از بررسی موضوع خرید سربازی وجود ندارد و طرح آن پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور و در شرایطی که کشور در وضعیت آتش‌بس با دشمن قرار دارد، شائبه برانگیز است.

در این زمینه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی مبنی بر «مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره خرید خدمت سربازی»، توضیحاتی در این زمینه ارائه داد.

وی ضمن تکذیب اینگونه اخبار گفت: برخی رسانه‌ها بدون توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس، اقدام به انتشار اخباری می‌کنند که صحت ندارد. بر اساس آیین‌نامه، کمیسیون تلفیق بودجه در حال حاضر جلسه‌ای ندارد و چنین مصوبه‌ای نیز در دستور کار قرار نگرفته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با بیان اینکه «بررسی‌ها در این بخش، مربوط به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و در سال ۱۴۰۲ انجام شده بود و موضوعات مختلفی در آن زمان مطرح شد»، عنوان کرد: البته طرح خرید خدمت سربازی نیز در سال‌های گذشته در کمیسیون تلفیق مطرح شد، اما به سرانجام نرسید و به صحن علنی مجلس هم ارجاع نشد؛ بنابراین ادعای اخیر مبنی بر تصویب خرید سربازی در کمیسیون تلفیق صحت ندارد.

زارع تأکید کرد: برخی رسانه‌ها باید در انتشار اخبار مرتبط با مجلس دقت بیشتری داشته باشند و مردم را معطل اخبار غیرموثق نکنند. از سویی دیگر طرح خرید خدمت سربازی در مقطعی پیشنهاد می‌شد، اما این موضوعات در چارچوب اصول قانون اساسی باید با تایید نیرو‌های مسلح باشد؛ بنابراین موضوع در دستور کار صحن مجلس قرار نگرفته است.

برچسب ها: خدمت سربازی ، خرید خدمت سربازی
خبرهای مرتبط
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی شهریور ماه سال ۱۴۰۴
اعزام مشمولان پایه خدمتی شهریور ماه ۱۴۰۴ استان مازندران
تشدید و برخورد قانونی در خصوص ماده ۱۰ و ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
تو ایران همه چی شده مال پول دارها
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
معافیت سربازی برای افراد با پدر بالای شصت سال را دوباره برگردانید جامعه در حال پیر شدن و فرزندان کم هستند ، سربازی حرفه ای را برقرار کنید
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید
۱۲:۱۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
چقدر تو عقده ای هستی ! ما نمیخوایم بریم ، ما جوون ها همینجوریشم هزار تا گرفتاری مالی داریم برا چی باید دو سال کار و زندگیمون رو ول کنیم ؟! همینجوریشم کلی از زندگی عقبیم . چون تو رفتی و عذاب کشیدی حالا همه باید مثل تو تا ابد عذاب بکشن ؟! این همه دزدی و اختلاس و ... این همه قانون غلط و ... چرا اونجاها از حق خودت میگذری و اعتراض نمیکنی ؟! چقدر تو عقده ای هستی وجدانا ....
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۲:۰۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
حتی صحبت از تصویب این قانون نیز شرم آور است و عملا ترویج بی قانونی است. عملا حق افرادی براساس قوانین کشور عمل کرده و به موقع برای انجام خدمت سربازی اقدام کرده اند و دوسال از عمر خود را صرف خدمت سربازی کرده اند ضایع و پایمال می شود .در عوض افرادی که خلاف قانون عمل کرده و به جای خدمت سربازی به اعمال دیگری نظیر کار و تحصیل و مهاجرت پرداخته اند حالا بابت آن پاداش نیز دریافت می کنند .به عنوان یکی از هزاران افرادی که براساس قانون کشور عمل کرده و پس از تحصیل به موقع برای انجام خدمت سربازی اقدام کرده و حدودا دوسال از عمر خود را برعکس این افراد به جای پرداختن به کار و شغل ، مهاجرت به انجام وظیفه مشغول بوده ام اعلام می کنم که از لحاظ شرعی نیز با توجه به امکان پیش آمدن این تبعیض آشکار این موضوع حق ناس بوده و مسئولیت آن به عهده پیش نهاد دهندگان این طرح و تصویب کنندگان و اجرا کنندگان آن می باشد و بنده از حق خود نمی گذرم.
۱۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سید
۱۲:۱۵ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
چقدر تو عقده ای هستی ! ما نمیخوایم بریم ، ما جوون ها همینجوریشم هزار تا گرفتاری مالی داریم برا چی باید دو سال کار و زندگیمون رو ول کنیم ؟! همینجوریشم کلی از زندگی عقبیم . چون تو رفتی و عذاب کشیدی حالا همه باید مثل تو تا ابد عذاب بکشن ؟! این همه دزدی و اختلاس و ... این همه قانون غلط و ... چرا اونجاها از حق خودت میگذری و اعتراض نمیکنی ؟! چقدر تو عقده ای هستی وجدانا ....
قتل سارق در میدان محمدیه
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
انبار کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در شهریار کشف شد
دستبند قانون بر دستان اخلالگر نظم عمومی
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
تکذیب چندباره صدور کارت صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
امشب دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود می‌شود
اجرای سند تحول یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا است
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
آخرین اخبار
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
دستبند قانون بر دستان اخلالگر نظم عمومی
امشب دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود می‌شود
تکذیب چندباره صدور کارت صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
قتل سارق در میدان محمدیه
انبار کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در شهریار کشف شد
اجرای سند تحول یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا است
جزییات کشف ۱۴۰ گرم شیشه از زن مواد فروش در جنوب پایتخت
دیدار فرمانده کل انتظامی ایران با وزیر کشور عراق در بغداد
برای رفاه طبقات پایین تلاش می‌کنیم
از اصلاح فرآیند صدور پروانه تا بررسی لایحه مربوط به شرکت تفریحی برج میلاد
توسعه ۶۵ هزار هکتاری فضای سبز/ استفاده از پساب به ۵۶ میلیون متر مکعب می‌رسد+ فیلم
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در پایتخت
پوشش بیمه‌ای ورزشکاران توسعه می‌یابد
کاهش بیش از ۴ درصدی وقوع جرایم جنایی در کشور
اخاذی تحت عنوان مامور ارگان نظامی
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری با سوءاستفاده از نام سازمان بیمه سلامت
استخدام در مرزبانی فراجا
تکمیل نوسازی ساختمان اساتید سرو تا ۱۰ ماه آینده
تعلیق فعالیت ۴ باغ‌وحش کشور به دلیل تخلفات و شرایط نامناسب
ضرورت ساختار پایدار برای سلامت روان شهروندان
نقش مهم مردم در سه ضلع امنیت، امداد و معیشت
جشن بزرگ «ایران عزیز» تمدید شد
استقبال خوب تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان میوه و پروتئینی در مزایده بزرگ
تخریب دو بنای غیرمجاز در حریم رودخانه کن
صدور مجوز دستگاه قضا برای تخریب ۲۰ هزار متر بنای غیر مجاز بخش حریم
تقویت ایمنی مسیر‌های کوهستانی در دربند و پس‌قلعه