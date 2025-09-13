باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا طیبی نماینده دوومیدانی ایران که به بیستمین دوره رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی جهان (۲۰۲۵ توکیو) اعزام شده است. صبح امروز (شنبه) ۲۲ شهریور در گروه A دور مقدماتی پرتاب وزنه با پرتابی به طول ۱۹.۸۵ متر متوقف شد و از صعود به مرحله نهایی بازماند.

طیبی در رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی آسیا (۲۰۲۵ گومی کره جنوبی) به مدال طلا دست یافته بود.

در این رقابت ۳۶ شرکت کننده منتخب از سراسر جهان با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت ۱۲ ورزشکار با بهترین رکورد‌های دور مقدماتی راهی فینال شدند.