تیم فوتبال استقلال با ضعفی آشکار در دیدار با استقلال خوزستان نتوانست مانع از گلزنی بازیکنان حریف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در سومین بازی خود در فصل جدید لیگ برتر، شامگاه جمعه ۲۱ شهریور در ورزشگاه شهدای فولاد میهمان استقلال خوزستان بود. این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود میزبان به پایان رسید و تلاش شاگردان ریکاردو ساپینتو برای جبران گل خورده ثمری نداشت؛ آبی‌ها سه امتیاز مهم را از دست دادند.

یکی از چالش‌های اصلی استقلال در شروع فصل، اشتباهات بازیکنان در قلب خط دفاع است. در دیدار سوپرجام مقابل تراکتور، اشتباه آرمین سهرابیان باعث شد گل دوم حریف به ثمر برسد و بازی به سود تراکتور پایان یابد. در مصاف با ذوب‌آهن نیز جای‌گیری نادرست سهرابیان و عارف آقاسی زمینه‌ساز گلزنی مهاجمان حریف شد.

در دیدار اخیر مقابل استقلال خوزستان، اشتباه دقیقه ۳ آقاسی می‌توانست منجر به گل زودهنگام شود؛ او با ضربه سر رو به عقب، بازیکن حریف را در موقعیت تک به تک با آنتونیو آدان قرار داد، اما دروازه‌بان اسپانیایی با واکنشی عالی مانع دریافت گل شد و استقلال را از یک شروع تلخ نجات داد.

ریکاردو ساپینتو اکنون چشم انتظار بازگشت بازیکنانی مانند رستم آشورماتوف و عارف غلامی از مصدومیت است تا بتواند تغییرات اساسی در خط دفاع ایجاد کند. حضور این بازیکنان می‌تواند به کاهش اشتباهات دفاعی و تثبیت وضعیت خط دفاعی استقلال کمک کند.

با وجود تلاش‌های زیاد در خط حمله، نبود تمرکز و هماهنگی در دفاع بار دیگر ضعف بزرگ تیم را نشان داد. به نظر می‌رسد اصلاح خط دفاعی مهم‌ترین اولویت ساپینتو در هفته‌های آینده خواهد بود تا استقلال بتواند با ثبات بیشتری به کسب نتایج مطلوب فکر کند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
عذرخواهی بازیکن ملی‌پوش استقلال پس از رفتار ناشایست
نگاهی آماری به دیدار تیم‌های استقلال تهران و استقلال خوزستان
مدیرعامل استقلال خوزستان:
حتی برای خرید آب معدنی پول نداریم
ضعف تاکتیکی؛ علت اصلی ناکامی استقلال در لیگ برتر
ناکامی بزرگ ساپینتو؛ استقلال ده‌نفره‌ها را هم نتوانست ببرد
حمله به هلدینگ خلیج فارس در اهواز؛
کعبی: با پول مردم خوزستان بازیکنان چند میلیون دلاری خریدند
حمله تند حسین کعبی به تاجرنیا
باشگاه استقلال: تیم ما با این حاشیه‌ها زمین گیر نمی‌شود
مورایس: از شکست ناراحتیم/ حریف منتظر اشتباهات ما بود
خلیفه اصل: بازیکنانم با قلب‌شان بازی کردند/ وقت‌کشی در برنامه ما نبود
تاجرنیا: از توانایی ۱۰۰ درصدی ساپینتو در استقلال استفاده نکرده‌ایم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیروزی زارع در مبارزه نخست/ شکست سنگین نایب قهرمان المپیک و سنگین وزن آمریکا
پیروزی سخت گلادیاتور مقابل حریف روس/ کامران قاسم‌پور در نیمه نهایی به آمریکا رسید
پرسپولیس ۱ - ۱ فولاد خوزستان/ توقف سرخپوشان در روز فرصت سوزی بازیکنان
واکنش پرسپولیس به دستور موقت دادگاه CAS درخصوص پرونده بیرانوند
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ امیرحسین زارع فینالیست شد
حذف زودهنگام یزدانی از کشتی آزاد قهرمانی جهان/ شکست ۱۰ بر صفر قهرمان جهان مقابل ژاپن
بازگشت طارمی به تنظیمات کارخانه؛ مهاجم ایران ستاره تیمش شد
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ کامران قاسم پور به دیدار رده بندی رفت
امیرحسین زارع و محمدنژاد جوان به نیمه نهایی راه یافتند
صعود محمدنژاد جوان به یک چهارم نهایی
آخرین اخبار
برنتفورد ۲ - ۲ چلسی/ پیروزی شیر‌های لندن در دقیقه ۹۴ از دست رفت + فیلم
فیورنتینا ۱ - ۳ ناپولی/ شاگردان کونته همچنان بدون لغزش
عذرخواهی بازیکن ملی‌پوش استقلال پس از رفتار ناشایست
عالیشاه: ورزشگاه آزادی بعد از پایان دوران فوتبالم آماده می‌شود
علیپور: خط داده بودند تا روی من فشار وارد کنند
هاشمیان: هنوز به استاندارد‌ها نرسیده‌ایم/ با جذب بازیکن نمی‌خواهیم مانور تبلیغاتی دهیم
گل محمدی: بازی با پرسپولیس حالت بسکتبالی شده بود
وست هم ۰ - ۳ تاتنهام/ پیروزی شیرین اسپرز در دربی لندن
ادامه آتش بازی بایرن مونیخ در بوندس لیگا/ پیروزی خارج از خانه دورتموند
محمدی: هیچ خطری گل محمدی را تهدید نمی‌کند
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ امیرحسین زارع فینالیست شد
کشتی آزاد قهرمانی جهان؛ کامران قاسم پور به دیدار رده بندی رفت
یوونتوس ۴ - ۳ اینتر/ ستاره‌های ترک و برادران تورام، نقش اول دربی بزرگ ایتالیا + فیلم
زارع: طرفداران ما در فوتبال ایران تک هستند!
هاکی روی یخ در چند سال اخیر سیر صعودی داشته است
بازگشت طارمی به تنظیمات کارخانه؛ مهاجم ایران ستاره تیمش شد
صعود محمودنژاد جوان به فینال مسابقات کشتی جهان
تداوم حضور ایران در کمیته رسانه فدراسیون جهانی مینی‌گلف
دعوت از مدیرعامل گل گهر به کمیته انضباطی
شمس آذر ۱ - ۱ پیکان/ زور شاگردان رضایی و دقیقی به هم نرسید + فیلم
ذوب آهن ۲ - ۰ مس رفسنجان/ گاندو‌ها شاگردان خطیبی را با شکست بدرقه کردند
رئال سوسیداد ۱ - ۲ رئال مادرید/ پیروزی ۱۰ نفره شاگردان آلونسو + فیلم
دیدار چادرملو و ملوان بدون گل به پایان رسید + فیلم
پیروزی آرسنال مقابل شاگردان پوستکوگلو/ برد نیوکاسل با درخشش جانشین ایساک + فیلم
پرسپولیس ۱ - ۱ فولاد خوزستان/ توقف سرخپوشان در روز فرصت سوزی بازیکنان
قهرمانی نماینده ایران در مسابقات بین المللی رولبال عمان
امباپه و چالش عدم رویارویی با هواداران + فیلم
امیرحسین زارع و محمدنژاد جوان به نیمه نهایی راه یافتند
واکنش پرسپولیس به دستور موقت دادگاه CAS درخصوص پرونده بیرانوند
نظر کمیته داوران درباره قضاوت‌های هفته سوم/ روی سحرخیزان پنالتی نشد