تیم فوتبال استقلال با ضعفی آشکار در دیدار با استقلال خوزستان نتوانست مانع از گلزنی بازیکنان حریف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در سومین بازی خود در فصل جدید لیگ برتر، شامگاه جمعه ۲۱ شهریور در ورزشگاه شهدای فولاد میهمان استقلال خوزستان بود. این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود میزبان به پایان رسید و تلاش شاگردان ریکاردو ساپینتو برای جبران گل خورده ثمری نداشت؛ آبی‌ها سه امتیاز مهم را از دست دادند.

یکی از چالش‌های اصلی استقلال در شروع فصل، اشتباهات بازیکنان در قلب خط دفاع است. در دیدار سوپرجام مقابل تراکتور، اشتباه آرمین سهرابیان باعث شد گل دوم حریف به ثمر برسد و بازی به سود تراکتور پایان یابد. در مصاف با ذوب‌آهن نیز جای‌گیری نادرست سهرابیان و عارف آقاسی زمینه‌ساز گلزنی مهاجمان حریف شد.

در دیدار اخیر مقابل استقلال خوزستان، اشتباه دقیقه ۳ آقاسی می‌توانست منجر به گل زودهنگام شود؛ او با ضربه سر رو به عقب، بازیکن حریف را در موقعیت تک به تک با آنتونیو آدان قرار داد، اما دروازه‌بان اسپانیایی با واکنشی عالی مانع دریافت گل شد و استقلال را از یک شروع تلخ نجات داد.

ریکاردو ساپینتو اکنون چشم انتظار بازگشت بازیکنانی مانند رستم آشورماتوف و عارف غلامی از مصدومیت است تا بتواند تغییرات اساسی در خط دفاع ایجاد کند. حضور این بازیکنان می‌تواند به کاهش اشتباهات دفاعی و تثبیت وضعیت خط دفاعی استقلال کمک کند.

با وجود تلاش‌های زیاد در خط حمله، نبود تمرکز و هماهنگی در دفاع بار دیگر ضعف بزرگ تیم را نشان داد. به نظر می‌رسد اصلاح خط دفاعی مهم‌ترین اولویت ساپینتو در هفته‌های آینده خواهد بود تا استقلال بتواند با ثبات بیشتری به کسب نتایج مطلوب فکر کند.