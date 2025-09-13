باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ستاد خبری بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی، با حکم سیاوش ستاری دبیر این رویداد، محمدحسین ناصربخت، حسین کیانی و علی شمس بهعنوان هیات انتخاب آثار صحنهای جشنواره منصوب شدند.
محمدحسین ناصربخت مدرس، نویسنده و پژوهشگر تئاتر است. او دکترای پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس دارد و سالها در زمینه نمایشهای آیینی و سنتی فعالیت پژوهشی و آموزشی کرده است.
حسین کیانی پژوهشگر، مدرس، نویسنده و کارگردان تئاتر است. وی فارغالتحصیل رشته کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و نیز کارشناسی ارشد همین رشته از دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس است. کیانی صاحب سبک است و نمایشهایش به داشتن «هویت ایرانی» معروف هستند.
علی شمس نمایشنامهنویس و کارگردان معاصر تئاتر است. او تحصیلاتش را در رشته سینما و تئاتر در مقطع کارشناسی ارشد تئاتر و هنرهای اجرایی دانشگاه ساپینزای رم گذرانده است و از هنرمندان و پژوهشگران تئاتر ایران است.
بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی، پژوهشی و اجرایی برگزار میشود.
دورههای آموزشی این جشنواره در تاریخ ۲۴ شهریور به پایان میرسد و پس از آن از ۲۵ شهریور تا ۱۱ مهر، سمینارها و نشستهای تخصصی داخلی و بینالمللی ادامه خواهد داشت؛ و از ۱۲ مهر اجراهای غیررقابتی بهعنوان بخش پایانی جشنواره برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به درگاه جشنواره به نشانی https://irtf.theater.ir مراجعه کنند.