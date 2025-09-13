شهروندخبرنگار ما تصاویری از برداشت پسته از مزارع شهرستان گناباد استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پسته، این میوه ارزشمند و با طعم خوش، نه تنها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صادرات غیر نفتی ایران شناخته می‌شود؛ بلکه به‌عنوان یکی از محصولات پربازده کشاورزی در کشورمان نیز مطرح است.  ایران با داشتن مناطق متنوع آب و هوایی از نقاط سرد تا مناطق گرم و خشک برای پرورش انواع مختلف پسته شرایط مناسبی دارد. هم اکنون که فصل برداشت این محصول فرا رسیده؛ کشاورزان شهرستان گناباد استان خراسان رضوی در حال برداشت این میوه خوش رنگ و لعاب از مزارع خود هستند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علیرضا دلشاد - خراسان رضوی

تصاویری از برداشت پسته از مزارع پسته گناباد

برداشت پسته از مزارع پسته گناباد

تصاویری از برداشت پسته از مزارع پسته گناباد

تصاویری از برداشت پسته از مزارع پسته گناباد

برداشت پسته از مزارع پسته گناباد

تصاویری از برداشت پسته از باغ‌های گناباد

برداشت پسته از باغ‌های گناباد

