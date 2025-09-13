تیم‌های ملی والیبال ژاپن و کوبا در آغاز مسابقات قهرمانی جهان مقابل ترکیه و پرتغال شکست خوردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز از مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، تیم‌های کوبا و پرتغال از ساعت ۹ امروز (شنبه، ۲۲ شهریور) به مصاف هم رفتند که یک شگفتی بزرگ رقم خورد و در این دیدار کوبا مقابل حریف خود با نتیجه سه بر یک بازنده شد.

ست اول: ۲۵ بر ۲۰ کوبا

ست دوم: ۲۵ بر ۲۲ پرتغال

ست سوم: ۲۵ بر ۱۹ پرتغال

 ست چهارم: ۲۵ بر ۱۹ پرتغال

در دیگر بازی امروز هم ژاپن و ترکیه برابر هم قرار گرفتند که سامورایی‌ها سه بر صفر مغلوب شدند تا دومین شگفتی بزرگ رقم بخورد. 

ست اول: ۲۵ بر ۱۹ ترکیه 

ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ ترکیه 

ست سوم: ۲۵ بر ۱۹ ترکیه

پیش از این هم کانادا با حساب سه بر یک و با امتیاز‌های (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۹ بر ۲۷) لیبی را از پیش رو برداشت.

برچسب ها: مسابقات جهانی والیبال ، تیم ملی والیبال کوبا ، تیم ملی والیبال ژاپن
