باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز از مسابقات جهانی والیبال ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، تیمهای کوبا و پرتغال از ساعت ۹ امروز (شنبه، ۲۲ شهریور) به مصاف هم رفتند که یک شگفتی بزرگ رقم خورد و در این دیدار کوبا مقابل حریف خود با نتیجه سه بر یک بازنده شد.
ست اول: ۲۵ بر ۲۰ کوبا
ست دوم: ۲۵ بر ۲۲ پرتغال
ست سوم: ۲۵ بر ۱۹ پرتغال
ست چهارم: ۲۵ بر ۱۹ پرتغال
در دیگر بازی امروز هم ژاپن و ترکیه برابر هم قرار گرفتند که ساموراییها سه بر صفر مغلوب شدند تا دومین شگفتی بزرگ رقم بخورد.
ست اول: ۲۵ بر ۱۹ ترکیه
ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ ترکیه
ست سوم: ۲۵ بر ۱۹ ترکیه
پیش از این هم کانادا با حساب سه بر یک و با امتیازهای (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۹ بر ۲۷) لیبی را از پیش رو برداشت.