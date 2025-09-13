مراسم تشییع پیکر زنده‌یادان رحیم عزت‌بقایی و جمشید عزیزخانی هنرمندان فقید موسیقی با حضور جمعی از مسئولان و هنرمندان در پهنه فرهنگی هنری رودکی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین تشییع پیکر زنده‌یادان رحیم عزت‌بقایی صدابردار پیشکسوت موسیقی و جمشید عزیزخانی خواننده و آهنگساز برجسته اهل کرمانشاه به صورت همزمان امروز (شنبه ۲۲ شهریورماه) با حضور بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، حمیدرضا عاطفی معاون اجرایی این نهاد، محمد اله‌یاری مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، امیرعباس ستایشگر معاون آفرینش‌های فرهنگی هنری این بنیاد، سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت، ایرج راد، داود گنجه‌ای، هادی آرزم، شهرام صارمی، فاضل جمشیدی، علی مغازه‌ای، جمعی از هنرمندان و مسئولان فرهنگی در پهنه فرهنگی هنری رودکی و مقابل تالار وحدت برگزار شد.

پیش از برگزاری رسمی این مراسم، آثاری از زنده‌یاد عزیزخانی پخش شد.

عزت‌بقایی که از چندی پیش به علت مشکلات قلبی و ریوی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهیدبهشتی بندر انزلی بستری بود، ۱۷ شهریورماه در ۸۲ سالگی دارفانی را وداع گفت.

عزت‌بقایی از پیشکسوتان صدابرداری و از اعضای اسبق هیات مدیره کانون صدابرداران خانه موسیقی ایران متولد ششم مهر سال ۱۳۲۲ در تهران بود، وی صدابرداری آثار صحنه‌ای بسیاری از هنرمندان موسیقی ایران از جمله محمدرضا شجریان، حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان را در کارنامه هنری خود دارد.

عزت‌بقایی دی‌ماه ۱۳۸۵ در ششمین «آوای آئین» مورد تجلیل قرار گرفت. همچنین از او به عنوان یکی از پیشکسوتان موسیقی دفاع مقدس تجلیل شده است. در اردیبهشت ۱۳۹۳ مراسم نکوداشتی به پاس سال‌ها فعالیت هنری عزت‌بقایی در خانه موسیقی ایران برگزار شد.

عزت‌بقایی علاوه بر صدابرداری تجربه بازیگری نیز داشت و در آثار سینمایی از جمله «خواهران غریب» به کارگردانی کیومرث پوراحمد، «چون ابر در بهاران» به کارگردانی سعید امیرسلیمانی و «ای ایران» به کارگردانی ناصر تقوایی به ایفای نقش پرداخت و در سریال‌های «خانه سبز»، «لبخند سوم» و «تهران ساعت ۲۰» بازی کرد. همچنین او بازی در تله‌تئاتر «آسانسور» را در کارنامه هنری خود دارد. وی دارای مدرک درجه یک هنری بود و سال ۱۳۹۸ به عضویت مؤسسه هنرمندان پیشکسوت درآمد.

همچنین جمشید عزیزخانی خواننده و آهنگساز اهل کرمانشاه و خطه زاگرس پس از یک دوره بیماری ۲۰ شهریورماه در بیمارستانی در تهران دارفانی را وداع گفت.

عزیزخانی خواننده و آهنگساز کُرد از اشاعه‌دهندگان فرهنگ موسیقایی زاگرس‌نشینان غرب ایران متولد مهر ۱۳۳۵ در کرمانشاه بود. او فعالیت هنری خود را در سال ۱۳۵۳ با شرکت در اردوی رامسر آغاز کرد و در رشته آواز مقام نخست را به دست آورد.

نخستین آثار رسمی‌اش، «سفرنامه کردستان» و «ریوار»، در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی منتشر شدند و مورد استقبال فراوان قرار گرفتند. در دوران جنگ تحمیلی، عزیزخانی با حضور فعال در صداوسیمای کرمانشاه و مراکز غرب کشور، ده‌ها اثر کردی و فارسی برای رزمندگان و مردم مناطق جنگ‌زده اجرا کرد.

عزیزخانی تاکنون حدود ۸۰۰ قطعه موسیقی محلی و ملی تولید کرده و از چهره‌های شاخص موسیقی کردی و ایرانی است. آثار او همواره بازتابی از شادی‌ها و رنج‌های مردم زاگرس بوده و نقش مهمی در ماندگاری فرهنگ بومی داشته است.

عزیزخانی علاوه بر قطعات محلی، آهنگ‌های مناسبی نیز ساخته است. او از اواخر جنگ تحمیلی فعالیت خود را به تهران منتقل و از سال ۱۳۷۸ به طور رسمی با مرکز موسیقی صداوسیما همکاری کرد.

تبادل نظر
