فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: ۶۵ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۴۱ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال توسط دریابانان فرماندهی پایگاه دریابانی چابهار کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سردار رضا شجاعی اظهار کرد: مرزداران دریایی فرماندهی پایگاه دریابانی چابهار طی یک عملیات ضمن دستگیری ۱۶ نفر قاچاقچی و توقیف ۲ فروند شناور لنج، ۶۵ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کردند.

وی تصریح کرد: شناخت کافی از حوزه استحفاظی و تسلط مرزبانان و دریابانان بر ماموریت‌های محوله از عوامل موفقیت مرزبانان در ماموریت‌ها بوده که توانسته‌اند با وارد عمل شدن به موقع، قاچاقچیان را زمین‌گیر و سودجویان اقتصادی را از رسیدن به اهداف شوم خود ناکام بگذارند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان بیان کرد: مبارزه با قاچاق، ضامن توسعه اقتصاد ملی بوده و عدم برخورد با چنین پدیده‌هایی به‌ویژه قاچاق سوخت به‌عنوان سرمایه ملی کشور، باعث لطمه به تولیدات داخلی کشور و در نتیجه رکود اقتصادی و ایجاد تورم با درصد بالا می‌شود.

وی ضمن تقدیر از هوشیاری و اقتدار مرزداران و دریابانان که بدون چشم‌پوشی، با اعمال خلاف قانون متجاوزان و قاچاقچیان، قاطعانه برخورد می‌کنند، سرتاسر مرز‌های سیستان و بلوچستان را برای متجاوزان، قاچاقچیان و معاندان نظام ناامن خواند و بر تلاش حداکثری و روزافزون مرزداران این فرماندهی در راستای کنترل و پایش دقیق‌تر نوار مرزی تأکید کرد.

منبع مرزبانی فراجا

برچسب ها: مرزبانی ، سوخت قاچاق
خبرهای مرتبط
توقیف سوخت قاچاق در مرز‌های جنوبی سیستان وبلوچستان
کشف ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آبراه اروند
کشف ۱۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق در مرز‌های کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام درمانی و آبرسانی در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای سیستان و بلوچستان
آخرین اخبار
تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام درمانی و آبرسانی در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای سیستان و بلوچستان
هشدار زرد هواشناسی در سیستان و بلوچستان؛ بارش رگباری و وزش باد ۱۲۰ روزه ادامه دارد
افزودن ۱۰۰ مگاوات برق خورشیدی به شبکه
سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیاردی برای ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در محمدآباد خاش
۶۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرز‌های دریایی سیستان و بلوچستان کشف شد
تشریح ضوابط قانونی اجرای هرگونه حراج یا فروش فوق‌العاده
سازش پرونده قتل در شهرستان راسک
سیستان و بلوچستان با ۷۵ هزار هکتار نخلستان، پیشتاز در تولید خرمای کشور