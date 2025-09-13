مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر برای ۲۵ بانک کشور امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا آذرگون مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی درباره بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک را راه اندازی کرده به نحوی که اگر اشخاص متقاضی صدور دسته چک فاقد کدپستی معتبر در سامانه مذکور باشند، از دریافت دسته چک جدید بازخواهند ماند.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی در رابطه با منوط کردن ارائه سایر خدمات بانکی به وجود کدپستی معتبر متعلق به متقاضی در سامانه املاک و اسکان نیز گفت: این مهم با اتصال مجزای هر یک از بانک‌ها به سامانه مذکور فراهم می‌گردد. برای این منظور بانک مرکزی پیگیری‌های لازم را از شبکه بانکی انجام داده به نحوی که در حال حاضر برای حدود ۲۵ بانک کشور امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان فراهم شده است.

وی افزود: اعمال اقدامات نظارتی مربوط درخصوص بانک‌هایی که تاکنون به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند در دست اجرا است. البته برخی ایرادات فنی در این زمینه وجود دارد که با پیگیری بانک مرکزی در حال رفع است.

آذرگون تصریح کرد: پس از ایجاد امکان استعلام از سامانه مذکور برای همه بانک ها، شبکه بانکی به زودی و به صورت همزمان، در ارائه خدمات پایه خود نظیر افتتاح حساب، صدور یا تعویض کارت بانکی، اعطای تسهیلات و ... کنترل‌های لازم را مبنی بر ثبت و اعتبار کدپستی متقاضی خدمت در سامانه املاک و اسکان اعمال خواهد کرد.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی تصریح کرد: بانک مرکزی از طریق سازوکاری که در «سامانه نهاب» خود در نظر گرفته است، پس از تاریخ اجرا، امکان ارائه خدمات پایه به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان را از بانک‌ها سلب می‌کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین این بانک نه تنها یکی از مهمترین خدمات شبکه بانکی به آحاد مردم که همان صدور دسته چک می‌باشد را از مدت‌ها پیش منوط به استعلام از سامانه املاک و اسکان کرده بلکه آمادگی لازم را برای منوط کردن سایر خدمات بانکی به استعلام از سامانه مذکور ایجاد کرده و کنترل‌های سامانه‌ای برای اجرای دقیق مقررات ناظر بر استعلام از سامانه املاک و اسکان را نیز در بانک مرکزی ایجاد کرده است. از این رو، فاصله زمانی چندانی با منوط کردن کل خدمات پایه بانکی به استعلام از سامانه املاک و اسکان وجود ندارد.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، سامانه املاک و اسکان
