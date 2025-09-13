حمله هوایی خونتا شورای حکومتی نظامی میانمار حداقل ۱۹ دانش‌آموز را در ایالت غربی راخین کشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی -  یک گروه مسلح اقلیت قومی میانمار روز شنبه اعلام کرد که حمله هوایی خونتا (شورای حکومتی نظامی) حداقل ۱۹ دانش‌آموز، از جمله کودکان، را در ایالت غربی راخین کشته است.

ارتش آراکان (AA) درگیر نبردی شدید با ارتش حاکم میانمار برای کنترل راخین است؛ جایی که در سال گذشته بخش‌هایی از خاک آن را تصرف کرده است.

منازعه راخین یکی از عناصر هرج و مرج خونینی است که از زمان برکناری دولت غیرنظامی آنگ سان سوچی توسط ارتش در کودتای سال ۲۰۲۱، میانمار را فرا گرفته و منجر به قیام مسلحانه گسترده‌ای شده است.

ارتش آراکان روز شنبه بیانیه‌ای را در تلگرام منتشر کرد و گفت که حمله به دو دبیرستان خصوصی در شهرک کیاکتاو درست پس از نیمه شب جمعه رخ داده و منجر به کشته شدن ۱۹ دانش‌آموز بین ۱۵ تا ۲۱ سال و زخمی شدن ۲۲ نفر دیگر شده است.

در این بیانیه آمده است: "ما به اندازه خانواده‌های قربانیان از مرگ دانش‌آموزان بی‌گناه غمگین هستیم. "

این بیانیه، حکومت نظامی را مسئول این حمله دانست اما تماس‌های خبرگزاری فرانسه با سخنگوی حکومت نظامی برای اظهار نظر در مورد این حادثه بی‌پاسخ مانده است.

رسانه محلی «میانمار ناو» گزارش داد که یک هواپیمای جنگی حکومت نظامی دو بمب ۵۰۰ پوندی را در حالی که دانش‌آموزان در خواب بودند، بر روی یک محل اقامتشان در دبیرستان انداخت.

یونیسف در بیانیه‌ای این «حمله وحشیانه» را محکوم کرد و گفت که «به الگوی خشونت ویرانگر فزاینده در ایالت راخین می‌افزاید و کودکان و خانواده‌ها بهای نهایی آن را می‌پردازند.»

ارتش در تلاش است تا با مخالفان حکومت خود در جبهه‌های مختلف در اطراف میانمار مبارزه کند و مرتباً به استفاده از حملات هوایی و توپخانه‌ای برای هدف قرار دادن جوامع غیرنظامی متهم شده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

