باشگاه خبرنگاران جوان - استان فارس حدود ۱۲۳ هزار کیلومتر مربع، دارای ۳۷ شهرستان و ۹۷ بخش، ۱۲۱ شهر و بیش از چهار هزار روستا است.

مهدی زینلیان با حکم استاندار فارس به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان پاسارگاد منصوب شد.

زینلیان متولد ۱۳۵۹، تحصیلکرده کارشناسی علوم اجتماعی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و از نیرو‌های باسابقه وزارت کشور است که سابقه خدمت در سمت‌هایی، چون بخشدار مرکزی خرم‌بید و معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرمانداری لارستان را در کارنامه دارد.

انتصابات همزمان در چندین بخشداری نیز انجام شد؛ رضا شبانپور (دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل) در بخش چاهورز شهرستان لامرد؛ عزیزاله عزیزی (کارشناس ارشد مدیریت دولتی با ۲۳ سال سابقه) در بخش مرکزی لارستان، بهادر زارعی (متولد ۱۳۵۱ و دارای سابقه معاونت فرمانداری) در بخش مرکزی خنج، محمدهادی محمدیان (تحصیلکرده مدیریت صنعتی و بازرگانی و فرزند آزاده) در بخش مرکزی سروستان، شهریار واحدی‌پور (روانشناس و جانباز دفاع مقدس با ۲۵ سال سابقه) در بخش رحمت‌آباد زرقان، فرزاد خسروانی در بخش مرکزی خرم‌بید، راهله فرخی (کارشناس ارشد فناوری اطلاعات با ۱۹ سال سابقه) در بخش مرکزی آباده به عنوان سرپرست بخشداری حکم گرفتند.

همچنین سه انتصاب در معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری‌ها صورت گرفت؛ عمار نوری (کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری متولد ۱۳۶۳) در شهرستان ممسنی، محمد کامران (کارشناس ارشد مدیریت شهری و برادر شهید) در شهرستان خرم‌بید و سعید بوستانی (کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری) در شهرستان رستم به عنوان معاون فرماندار از استاندار فارس حکم گرفتند.

در تمامی احکام صادره، بر لزوم تلاش برای محقق ساختن اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، دستورات رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور، برنامه هفتم توسعه و همچنین جهش تولید، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت نظم و امنیت با استفاده از ظرفیت‌های بومی و جوانان متخصص تاکید شده است.

این تغییرات مدیریتی با هدف بهره‌گیری از نیرو‌های جدید و باتجربه برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان فارس انجام شده است.

منبع: استانداری فارس