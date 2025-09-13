مدیر گالری سروناز شیراز از برپایی نمایشگاه «ره آورد زرتشت» با ۳۴ اثر در تکنیک‌های مختلف میکس‌مدیا از امید بنکدار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هستی خالدی با اشاره به اینکه این نمایشگاه از ۲۱ تا ۲۶ شهریورماه در نگارخانه سروناز برپاست، به اهمیت حضور هنرمندان معاصر در فضای هنری شیراز پرداخت و افزود: افتتاحیه نمایشگاه ره آورد زرتشت روز جمعه ۲۱ شهریورماه ساعت ۱۸ برگزار و تا ۲۶ شهریور برپاست؛ همه روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۱، علاقه‌مندان می‌توانند از آثار امید بنکدار در گالری سروناز بازدید کنند.

او ادامه داد: این مجموعه شامل ۳۴ اثر با تکنیک‌های مختلف میکس‌مدیا است که نگاه و تجربه‌های بنکدار در عرصه نقاشی و هنر‌های تجسمی را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد.

مدیر گالری سروناز همچنین از برگزاری ویژه‌برنامه‌ای دیگر خبر داد و گفت: روز شنبه ۲۲ شهریورماه ساعت ۱۸، نمایش فیلم مستند هفت روز از هفتاد بهار درباره فریدون آو در محل پخش مستند‌های نگارخانه سروناز برگزار خواهد شد. این نمایش با حضور امید بنکدار، به‌عنوان نقاش، تهیه‌کننده و کارگردان فیلم، همراه با گفتگویی درباره هنر و هنرمندان معاصر همراه است.

خالدی در پایان تأکید کرد: گالری سروناز در تلاش است با برگزاری چنین نمایشگاه‌ها و نشست‌هایی، زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با هنر معاصر ایران و تبادل نظر میان هنرمندان و علاقه‌مندان را فراهم کند.

