تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در روز نخست رقابت‌های کاپ آسیا دیویژن B ۲۰۲۵ مالزی در مصاف با هند در دو دقیقه پایانی شکست خوردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون بسکتبال؛ تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران ایران در نخستین دیدارش در رقابت‌های کاپ آسیا دیویژن B مالزی امروز (شنبه - ۲۲ شهریور) از ساعت ۹:۳۰ به وقت ایران برابر تیم ملی هند به رقابت پرداخت و با نتیجه ۶۷ بر ۷۰ شکست خورد.

دختران بسکتبال ایران که در کوارتر دوم و سوم و حتی هشت دقیقه اول کوارتر چهارم جلو بودند در یک‌ونیم دقیقه پایانی به تساوی ۶۷ بر ۶۷ رسیدند و بعد هم با ۳ اختلاف شکست خوردند.

نتایج کوارتر‌های این دیدار:

کوارتر اول: ایران ۱۴ - هند ۲۱
کوارتر دوم: ایران ۱۹ - هند ۱۱
کوارتر سوم: ایران ۲۱ - هند ۱۸
کوارتر چهارم: ایران ۱۳ - هند ۲۰

دختران ایران در گروه A با تیم‌های ازبکستان، ساموا و هند همگروه‌اند و فردا (یکشنبه) در دومین دیدارشان باید به مصاف تیم ساموا بروند. در گروه B نیز تیم‌های اندونزی، مالزی، هنگ‌کنگ و تونگا حضور دارند.

ریحانه مقانلو، اسما شادروح، آناهیتا امینی، پریا مهرمند، سارا مختاری، الینا کاظم آوینی، هستی خزایی، النا احمدیان، یکتا شبانی، عسل برومند، مبینا بریهی و فاطمه‌زهرا نعمتی بازیکنان تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دختران ایران را تشکیل می‌دهند.

بلقیس عادلی به عنوان سرپرست، سروه ضرغامیان به عنوان سرمربی، لوسینه ست‌آقایان به عنوان مربی و آرمن الله‌وردیان به عنوان مشاور فنی تیم ملی، یگانه ضرغامیان به عنوان بدنساز کادر فنی ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند. همچنین فتانه ملک نایب‌رییس بانوان فدراسیون، تیم ملی ایران را در این مسابقات همراهی می‌کند.

برنامه و نتایج ملی‌پوشان ایران در مرحله گروهی این رقابت‌ها:

ایران ۶۷ - هند ۷۰

یکشنبه ۲۳ شهریور:

ایران - ساموا ساعت ۷ صبح به وقت ایران 

دوشنبه ۲۴ شهریور:

ایران - ازبکستان ساعت ۹:۳۰ به وقت ایران 

رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن B، با حضور هشت تیم از ۲۲ الی ۲۸ شهریور در شهر سرمبان مالزی برگزار می‌شوند. تیم قهرمان این رقابت‌ها مجوز حضور در رقابت‌های کاپ آسیا دختران زیر ۱۶ سال دیویژن A در سال ۲۰۲۷ را به دست خواهد آورد.

ملی‌پوشان ایران با کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های غرب آسیا در لبنان سهمیه حضور در کاپ آسیا دیویژن B مالزی را کسب کردند.

