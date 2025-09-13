با رویکرد صیانت از حقوق عامه شهروندان و برقراری عدالت اجتماعی، شهرداری منطقه ۱۸ تهران توانست با کسب مجوز از دستگاه قضا، ۲۰ هزار متر از بنا‌های غیر مجاز بخش حریم را آزاد سازی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی شهرداری منطقه در این رابطه اظهار داشت: با رصد شبانه روزی و پیگیری‌های مجددانه عوامل اجرائی شهرداری ناحیه ۷ منطقه از دستگاه قضا مبتنی بر رفع تصرف عدوانی افراد سودجو در تغییر کاربری اراضی این بخش از حریم، اقدامات لازم در خصوص تخریب بنا‌های غیر مجاز بعمل آمد.

وی ادامه داد: افراد متخلف با سوء استفاده از موقعیت اجتماعی خویش در سنوات گذشته مبادرت به فنس کشی اطراف، احداث بنای غیر مجاز و سوله کرده و بدون در نظر گرفتن منافع دیگر شهروندان در صدد استفاده شخصی از این فضا‌ها بودند. 

به گفته این مقام مسئول، پس از انجام تمهیدات قانونی، پرونده تخلف این افراد که تعداد ۱۳ فقره مستحدثات واقع در محدوده گلدسته، ترشنبه، شمس آباد، حاشیه محور بزرگراهی آزادگان مشتمل بر دیوار، پرچین، سقف، سوله به متراژ ۲۰ هزار متر را احداث کرده بودند، جهت انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شد.

