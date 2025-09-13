بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در بازی مقابل همنام اهوازی حرکت غیر اخلاقی انجام داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رامین رضاییان در بازی تیم‌های استقلال تهران و خوزوستان به دلیل ضربه زدن با سر به بازیکن حریف در زمانی که بازی جریان نداشت از زمین اخراج شد و تیم استقلال در دقایق پایانی ۱۰ نفره شد.

رامین رضاییان که در بازی‌های اخیر استقلال ضمن پر. خاش به بازیکنان حریف به کم داور‌ها و داور مهم در صحنه‌هایی اعتراض شدید داشت نشان داده است در روز‌های اخیر از لحاظ روحی و روانی آمادگی لازم را ندارد.

رامین رضاییان در بازی‌های استقلال بسیار عصبی نشان می‌دهد و این موضوع فنی وی را زیر سوال برده است.

رضاییان که پس از مدت‌ها به تیم ملی فوتبال دعوت شد و در سن ۳۵ سالگی معتقد است سن فقط یک عدد است در بازی دیروز نشان داد که سن در رفتار فنی و اخلاقی بازیکنان تاثیر زیادی دارد و احتمال می‌رود کادر فنی تیم ملی به بهانه جوانگرایی قید این بازیکن را برای جام جهانی بزنند مگر اینکه 

قلعه نویی طبق روال قبلی بر خلاف خواسته رسانه‌ها به کار خود در استفاده از بازیکنان پا به سن گذاشته اصرار کند.

برچسب ها: استقلال تهران و استقلال خوزستان ، استقلال تهران ، محرومیت بازیکن
