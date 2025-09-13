بندر صیادی خوردورق شادگان با نصب پنل‌های خورشیدی بعد از ۳۰ سال به شبکه انرژی پایدار متصل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بندر صیادی خوردورق شادگان پس از سه دهه از زمان تأسیس، سرانجام به شبکه برق خورشیدی متصل شد. این پروژه که به عنوان نخستین تجربه بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر در بنادر ماهیگیری استان خوزستان شناخته می‌شود صبح امروز شنبه در مراسمی با حضور سید شریف موسوی، سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان افتتاح شد.

سید شریف موسوی در این مراسم با اشاره به اهمیت این تحول زیرساختی، اظهار کرد: اتصال بندر خوردورق به برق پایدار خورشیدی، زمینه‌ساز ارتقای خدمات پشتیبانی، بهبود شرایط کاری صیادان و توسعه ظرفیت‌های بندری خواهد بود.

وی همچنین از برنامه‌های آتی شیلات در شهرستان شادگان خبر داد که شامل لایروبی بندر، افزایش ظرفیت برق، تعمیر اسکله، اجرای طرح کاشت درختان حرا و افتتاح بندر جدید خور ابو خضیر است.

بندر خوردورق که از سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده، میزبان بیش از ۲۵۰ فروند قایق صیادی است و سالانه حدود دو هزار و ۵۰۰ تن صید دریایی دارد. این بندر با اشتغال‌زایی برای بیش از دو هزار نفر، نقش مهمی در اقتصاد محلی و معیشت جامعه صیادی منطقه ایفا می‌کند.

منبع خبرگزاری مهر 

برچسب ها: بنادر خوزستان ، شبکه برق خوزستان
خبرهای مرتبط
بنادر تابعه خوزستان با محوریت کمک به رونق تجاری کسب و کار‌های محلی فعالیت می‌کنند
بندر تجاری شادگان پشتوانه مناسبی برای صادرات محصولات شیلاتی و کشاورزی کشور است
رشد ۳۶ درصدی صادرات از گمرکات خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سه شهر خوزستان در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی
بهبهان در وضعیت بسیار ناسالم آلودگی هوا/ ۹ شهر در وضعیت قرمز و نارنجی
آخرین اخبار
بهبهان در وضعیت بسیار ناسالم آلودگی هوا/ ۹ شهر در وضعیت قرمز و نارنجی
سه شهر خوزستان در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی
برگزاری راهپیمایی جمعه‌های خشم در خوزستان
تاکید امام جمعه اهواز بر پیگیری حل مشکلات مردم توسط مسئولان
افزایش رطوبت و شرجی در خوزستان
وقوع زمین‌لرزه ۳.۱ ریشتری درحوالی شوش
هوای ۲۱ شهر خوزستان در وضعیت قابل قبول