باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - عملیات اجرای خط انتقال آبرسانی به ۶۵ روستای شهرستان ارسنجان با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی در بخش آب شرب روستایی اجرا می‌شود و شامل احداث ۳۷ کیلومتر خط انتقال با اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال است. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، با تکمیل این پروژه، ۷۲۲۰ خانوار معادل بیش از ۲۳ هزار نفر جمعیت روستایی از آب شرب پایدار و سالم برخوردار خواهند شد.

علی شبانی مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس با اشاره به اقدامات گسترده این شرکت در راستای آبرسانی به ویژه در تابستان سخت سال جاری گفت: آرامش حاکم بر استان در حوزه آبرسانی، اولا با لطف و عنایت خداوند متعال و همچنین همکاری مردم و مسئولین استان و تلاش و کوشش خادمان مردم در شرکت آبفا استان میسر شده است.

او با ابراز خشنودی از آغاز عملیات اجرایی طرح مهم و بزرگ آبرسانی به ۶۵ روستای شهرستان ارسنجان افزود: این طرح شامل اجرای ۳۷ کیلومتر خط انتقال آب است که توسط قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) انجام خواهد شد.

شبانی ابراز امیدواری کرد: در صورت تأمین اعتبار لازم برای تکمیل این پروژه، بیش از ۲۳ هزار نفر از مردم ۶۵ روستای شهرستان ارسنجان از نعمت آب پایدار بهره‌مند خواهند شد.

همچنین در این جلسه امام جمعه شهرستان، نماینده مردم ارسنجان، فرماندار شهرستان و مسئول بسیج سازندگی استان طی سخنانی با تقدیر از اقدامات مؤثر و گسترده شرکت آبفا استان فارس؛ برای پیشبرد این پروژه، قول مساعد همکاری و پشتیبانی دادند.