تخریب دو بنای غیرمجاز در حریم رودخانه کن

در ادامه اقدامات قاطع مدیریت شهری برای مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و اراضی عمومی، همچنین محله کن دو فقره رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ در محدوده ورودی کن به مرحله اجرا درآمد. 

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد رضاپوریافر، شهردار منطقه ۵ تهران، گفت: در اجرای رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰، یک بنای غیرمجاز به مساحت ۷۰۰ مترمربع که شامل ۱۰ باب واحد تجاری فاقد مجوز ساختمانی بود، در ابتدای ورودی کن، خیابان الغدیر شمالی، شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، به طور کامل تخریب شد. 

وی افزود: این واحد‌ها به‌صورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوز‌های لازم ساخته شده بودند و علاوه بر تجاوز به ضوابط شهرسازی، موجب بروز ناهنجاری در منظر شهری و اخلال در نظم ترافیکی این معبر ورودی مهم شده بودند. 

شهردار منطقه ۵ در ادامه از اجرای دومین حکم ماده ۱۰۰ در همان محدوده خبر داد و گفت:در اقدام دیگری، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به یک ساخت‌وساز غیرمجاز به متراژ ۱۸۰ مترمربع واقع در حاشیه رودخانه کن نیز اجرا شد. این بنا که بدون مجوز و برخلاف ضوابط در بستر و حریم رودخانه احداث شده بود، که با همکاری عوامل اجرایی منطقه و دستگاه‌های نظارتی تخریب شد.

شهردار منطقه با تأکید بر عزم جدی مدیریت شهری در برخورد با تخلفات ساختمانی افزود: شهرداری منطقه ۵ با تمام ظرفیت‌های قانونی خود در مسیر مقابله با تجاوز به اراضی عمومی، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و تغییر کاربری‌های غیرقانونی گام برمی‌دارد. حفظ حریم رودخانه کن، به‌عنوان یکی از منابع طبیعی ارزشمند شهر تهران، از اولویت‌های اصلی ما در حوزه صیانت از محیط‌زیست شهری است.

