باشگاه خبرنگاران جوان ، عباس رئیسی روز شنبه 22 شهریورماه 1404 با اعلام این خبر گفت: در فاز اول مرمت، اقدامات حفاظتی و استحکام‌بخشی شامل بندکشی، دیوارچینی و جازنی آجرهای فرسوده انجام شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به اینکه این پروژه با اختصاص 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اجرا شده است، افزود: ادامه عملیات مرمتی در فازهای بعدی با هدف حفاظت پایدار و باززنده‌سازی این اثر تاریخی در دستور کار قرار دارد.

او اظهار کرد: بنای گنبد سرخ که متعلق به دوره میانه اسلامی است، در سال 1381 به شماره 6494 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و از مهم‌ترین بناهای شاخص تاریخی این شهر بندرعباس محسوب می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان در پایان تاکید کرد: صیانت از آثار تاریخی همچون گنبد سرخ علاوه بر جنبه هویتی، زمینه‌ساز توسعه گردشگری فرهنگی در استان خواهد بود.

منبع:روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان