باشگاه خبرنگاران جوان _ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با حمایت ویژه از بخش سرمایهگذاری و فراهمسازی مناسبترین زیرساختها برای اتصال به شبکه برق، بستر لازم برای سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در این استان فراهم شده است.
مجیب حسنی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ۶ نیروگاه خورشیدی در دشتهای مختلف سیستان و بلوچستان، ادامه داد: با بهرهبرداری از این پروژهها تا پایان سالجاری، بیش از ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق استان افزوده خواهد شد.
وی به اقدامات حمایتی از سرمایهگذاران اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال پروژه به بانکها برای دریافت تسهیلات معرفی شده است. این اقدام علاوه بر تأمین انرژی پایدار، فرصتهای شغلی جدیدی را در سیستان و بلوچستان ایجاد خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار سیستان و بلوچستان، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را گامی مهم در مسیر رشد پایدار، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و ارتقای امنیت انرژی این استان دانست.
وی تأکید کرد: با توجه به کسری تولید انرژی در سیستان و بلوچستان، سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای خورشیدی و بادی باید در اولویت برنامههای بخش دولتی قرار گیرد و هدایت سرمایهگذاری بخش خصوصی در سطح ملی برای فعالیت در استان در دستور کار کشور قرار گیرد.
حسنی بر استفاده بهینه از ظرفیتهای بومی، توسعه اشتغال و پیشبرد پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر تأکید کرد تا مسیر توسعه متوازن و پایدار سیستان و بلوچستان هموار شود.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان