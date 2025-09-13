باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی در جلسه بررسی کنترل کیفیت طرح‌های مسکن حمایتی با بیان اینکه در پروژه‌های مسکن حمایتی همه ابزار‌های تولید مسکن برای ذی‌نفعان به کار گرفته شده است، افزود: در این راستا توجه به بحث کیفیت و ایجاد حس تعلق برای ساکنان در این مناطق و سکونتگاه‌ها مساله بسیار مهمی بوده و باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید اضافه‌کرد: موضوع ساخت مسکن حمایتی از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و وظیفه وزارت راه و شهرسازی در آن زمان فقط تامین زمین برای ساخت این واحد‌ها بود؛ اقدام درستی که به مبحث کیفیت نیز کمک می‌کرد، اما امروز همه مراحل ساخت از ابتدا تا انتها بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته که به‌دلیل فراوانی و شلوغی بسیار، باعث کمرنگ شدن موضوع توجه به کیفیت شده است.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه حدود ۸۰۰ هزار واحد از پروژه‌های مسکن حمایتی امروز در مرحله ساخت نما بوده و یا به این مرحله هنوز نرسیده‌اند، گفت: از این رو شرایط فعلی بهترین فرصت است که بتوانیم با بهره گیری از تیم معماران قوی و برجسته، موضوع ارتقای کیفیت در نما و بهره برداری را کنترل کنیم.

ملکی همچنین بیان‌داشت: امروز باید با کمک تأکیدات وزیر راه و شهرسازی، قانون برنامه هفتم و قانون حمایت سازو کاری طراحی شود که با نظارت حوزه معماری و شهرسازی وزارت متبوع، مدیران توجیه شده و الزام سازی در این حوزه را به سراسر بخش‌های اجرایی ابلاغ کنیم.

در ادامه این جلسه غلامرضا کاظمیان معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی نیز با تأکید بر ضروت توجه به طرح‌های جامع و تفصیلی، طرح‌های آماده سازی، طراحی شهری و معماری؛ باید بحث کیفیت را از ابتدا مورد توجه قرار داده و مدیریت کنیم، گفت: بدون شک لازمه ایجاد ارتقای کیفیت، برخورداری از دانش طراحی است؛ ما باید پروژه‌های خود را از ابتدا به گونه‌ای طراحی کنیم که امکان زیست با کیفیت در آن‌ها وجود داشته باشد.

وی اضافه‌کرد: ترکیب حوزه‌های ساختمان و فضا باید به طور همزمان پیشرفت داشته باشد و مشکلات آن از ابتدای راه رفع شود.

علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز در ادامه این جلسه نیاز به بروز انقلابی در حوزه ساخت و ساز را یکی از ضروریات امروز این حوزه دانست و گفت: ما باید پروژه‌ای به مردم تحویل دهیم که از جنبه کیفی ماندگار بوده و در حوزه ساخت نیز از ابتدا همزمان به بخش زیربنایی، روبنایی و فضا با احداث ساختمان توجه کنیم.

عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز در این جلسه، استفاده از معماران کاربلد و با مهارت را در طراحی همه پروژه‌های اجرایی ضروری دانست و گفت: باید از طراحی‌های فاخر استفاده شده و به عنوان الگو در سطح کشور تعمیم داده شود.

منبع: شرکت عمران شهر‌های جدید