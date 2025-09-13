استاندار اصفهان گفت: هر شهر و روستای استان ظرفیتی برای گردشگری و سرمایه‌گذاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در گفت‌وگویی با برنامه «روی خط اقتصاد» با اشاره به برگزاری رویداد فرهنگی–رسانه‌ای «ایران‌جان» در اصفهان گفت: این برنامه فرصتی مغتنم برای شناساندن ظرفیت‌های پنهان استان به مردم ایران و جهانیان است.

ظرفیت‌های پنهان اصفهان

وی با بیان اینکه در کنار جاذبه‌های تاریخی شناخته‌شده، استان اصفهان ظرفیت‌های فراوانی دارد که کمتر دیده شده است، افزود: در استان ۱۱۴ شهر و بیش از ۶۰ هزار روستا وجود دارد که هر کدام به مثابه یک موزه بی‌سقف و یک اثر تاریخی زنده هستند. از روستای ابوالخیر، زادگاه ابوسعید ابوالخیر گرفته تا مناطق ناشناخته گردشگری در دل استان، می‌توان مقصدی نو برای گردشگران داخلی و خارجی ساخت.

اصفهان؛ پایتخت گردشگری آسیایی در ۲۰۲۵

جمالی‌نژاد با اشاره به انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت گردشگری شهرهای آسیایی در سال ۲۰۲۵ تصریح کرد: کمیته‌های متعددی در حوزه شهر هوشمند، نوآوری، زیست‌پذیری و اقتصاد شهری تشکیل شده است. اصفهان علاوه بر دو هزار هکتار بافت تاریخی، در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و هنرهای سنتی جایگاه جهانی دارد.

برگزاری ۱۵۰۰ رویداد فرهنگی و هنری

استاندار اصفهان همچنین از برگزاری بیش از ۱۵۰۰ رویداد فرهنگی و هنری در سطح استان به مناسبت سالگرد میلاد پیامبر اعظم(ص) خبر داد و گفت: این برنامه‌ها در راستای تقویت همبستگی، نشاط اجتماعی و معرفی تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی اصفهان طراحی شده است.

گردشگری، مسیر اشتغال و ارزآوری

وی با تاکید بر اینکه گردشگری می‌تواند به سرعت به رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک کند، افزود: در شرایطی که برخی صنایع نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و زمان‌بر هستند، ظرفیت‌های گردشگری بالفعل در دسترس ما قرار دارد. توسعه این بخش می‌تواند جایگزین سفر ایرانیان به کشورهای همسایه شود و موجب گردش مالی و درآمدزایی گسترده در داخل کشور شود.

دعوت به سرمایه‌گذاری در اصفهان

جمالی‌نژاد با اشاره به فرصت‌های گسترده سرمایه‌گذاری در استان تصریح کرد: برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، بسته‌های متنوعی در حوزه گردشگری، سلامت و زیرساخت‌های اقتصادی تعریف شده است. ایرانیان داخل و خارج کشور که دل در گرو وطن دارند می‌توانند با رفع موانع اداری به آسانی در این مسیر مشارکت کنند.

برچسب ها: موزه ها ، گردشگری
خبرهای مرتبط
استاد فرشچیان دار فانی را وداع گفت
کارخانه ریسباف اصفهان تعیین‌تکلیف شد
تپه تاریخی «سیلک» کاشان در فهرست گزینه‌های ثبت جهانی قرار گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.