باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان در گفتوگویی با برنامه «روی خط اقتصاد» با اشاره به برگزاری رویداد فرهنگی–رسانهای «ایرانجان» در اصفهان گفت: این برنامه فرصتی مغتنم برای شناساندن ظرفیتهای پنهان استان به مردم ایران و جهانیان است.
ظرفیتهای پنهان اصفهان
وی با بیان اینکه در کنار جاذبههای تاریخی شناختهشده، استان اصفهان ظرفیتهای فراوانی دارد که کمتر دیده شده است، افزود: در استان ۱۱۴ شهر و بیش از ۶۰ هزار روستا وجود دارد که هر کدام به مثابه یک موزه بیسقف و یک اثر تاریخی زنده هستند. از روستای ابوالخیر، زادگاه ابوسعید ابوالخیر گرفته تا مناطق ناشناخته گردشگری در دل استان، میتوان مقصدی نو برای گردشگران داخلی و خارجی ساخت.
اصفهان؛ پایتخت گردشگری آسیایی در ۲۰۲۵
جمالینژاد با اشاره به انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت گردشگری شهرهای آسیایی در سال ۲۰۲۵ تصریح کرد: کمیتههای متعددی در حوزه شهر هوشمند، نوآوری، زیستپذیری و اقتصاد شهری تشکیل شده است. اصفهان علاوه بر دو هزار هکتار بافت تاریخی، در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و هنرهای سنتی جایگاه جهانی دارد.
برگزاری ۱۵۰۰ رویداد فرهنگی و هنری
استاندار اصفهان همچنین از برگزاری بیش از ۱۵۰۰ رویداد فرهنگی و هنری در سطح استان به مناسبت سالگرد میلاد پیامبر اعظم(ص) خبر داد و گفت: این برنامهها در راستای تقویت همبستگی، نشاط اجتماعی و معرفی تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی اصفهان طراحی شده است.
گردشگری، مسیر اشتغال و ارزآوری
وی با تاکید بر اینکه گردشگری میتواند به سرعت به رونق اقتصادی و اشتغالزایی کمک کند، افزود: در شرایطی که برخی صنایع نیازمند سرمایهگذاریهای کلان و زمانبر هستند، ظرفیتهای گردشگری بالفعل در دسترس ما قرار دارد. توسعه این بخش میتواند جایگزین سفر ایرانیان به کشورهای همسایه شود و موجب گردش مالی و درآمدزایی گسترده در داخل کشور شود.
دعوت به سرمایهگذاری در اصفهان
جمالینژاد با اشاره به فرصتهای گسترده سرمایهگذاری در استان تصریح کرد: برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، بستههای متنوعی در حوزه گردشگری، سلامت و زیرساختهای اقتصادی تعریف شده است. ایرانیان داخل و خارج کشور که دل در گرو وطن دارند میتوانند با رفع موانع اداری به آسانی در این مسیر مشارکت کنند.