باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ مهدی بختیاری‌زاده گفت: با توجه به اینکه تا کنون مزایده غرف میوه، فرنگیجات و محصولات پروتئینی برگزار شده است، خوشبختانه استقبال خوبی از سوی تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان این محصولات برای شرکت در این مزایده شده است.

وی افزود: در این هفته نیز مزایده غرف گروه بازرگانی برگزار می‌شود که امیدواریم تولیدکنندگان و تامین کنندگان اقلام بازرگانی و کشاورزان حضور خوبی برای شرکت در مزایده سازمان میادین داشته باشند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: انشالله بعد از اتمام مزایده‌های سازمان میادین و مشخص شدن برندگان، تامین و تولیدکنندگان و همچنین بهره‌برداران در غرف مستقر می‌شود تا چرخه خدمات‌رسانی به شهروندان متوقف نشود.

