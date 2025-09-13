مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از استقبال خوب تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان میوه محصولات میوه، فرنگیجات و پروتئینی از مزایده بزرگ سازمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ مهدی بختیاری‌زاده گفت: با توجه به اینکه تا کنون مزایده غرف میوه، فرنگیجات و محصولات پروتئینی برگزار شده است، خوشبختانه استقبال خوبی از سوی تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان این محصولات برای شرکت در این مزایده شده است.

وی افزود: در این هفته نیز مزایده غرف گروه بازرگانی برگزار می‌شود که امیدواریم تولیدکنندگان و تامین کنندگان اقلام بازرگانی و کشاورزان حضور خوبی برای شرکت در مزایده سازمان میادین داشته باشند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: انشالله بعد از اتمام مزایده‌های سازمان میادین و مشخص شدن برندگان، تامین و تولیدکنندگان و همچنین بهره‌برداران در غرف مستقر می‌شود تا چرخه خدمات‌رسانی به شهروندان متوقف نشود.
انتهای پیام/

برچسب ها: میوه و تره بار ، میادین میوه و تره بار
خبرهای مرتبط
توزیع روزانه ۶۰ تن گوشت در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
کمک به تعادل بازار با عرضه گوشت گرم وارداتی در میادین میوه و تره‌بار
جزئیات عرضه مرغ و گوشت منجمد و گرم در میادین میوه و تره‌بار تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خرید ۲ میلیارد تومان لوازم التحریر شرط بخشش قاتل
زنگ خطر دوتابعیتی‌ها در دولت/ مدیرعامل شستا برکنار می‌شود؟
پسر عاشق‌پیشه اشتباهی قاتل شد
همسر سابق بازیگر سینما با پول کمک به حیوانات ماشین خرید
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
پلیس راه شایعات تصادفات ساختگی در جاده رودبار را تکذیب کرد
اجرای معافیت سه فرزند و بیشتر فقط تا پایان سال ۱۴۰۴
دست‌ودل‌بازی برای افراد خاص با واگذاری اراضی ملی به مبلغ ناچیز!
تمهیدات ویژه پلیس برای بازگشایی مدارس
تصویب «خرید خدمت سربازی» تکذیب شد
آخرین اخبار
استقبال خوب تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان میوه و پروتئینی در مزایده بزرگ
تخریب دو بنای غیرمجاز در حریم رودخانه کن
صدور مجوز دستگاه قضا برای تخریب ۲۰ هزار متر بنای غیر مجاز بخش حریم
تقویت ایمنی مسیر‌های کوهستانی در دربند و پس‌قلعه
اصلاح رویه غیرقانونی در بیمه‌های خودرو با ورود سازمان بازرسی
سرویس مدرسه دانش آموزان استثنایی رایگان است
تصویب «خرید خدمت سربازی» تکذیب شد
همسر سابق بازیگر سینما با پول کمک به حیوانات ماشین خرید
کشف ۱۰ همت کالای قاچاق و احتکاری با همکاری مردم
اجرای معافیت سه فرزند و بیشتر فقط تا پایان سال ۱۴۰۴
پسر عاشق‌پیشه اشتباهی قاتل شد
پلیس راه شایعات تصادفات ساختگی در جاده رودبار را تکذیب کرد
آغاز حفاظت اضطراری و مرمت خانه تاریخی آیت‌الله طالقانی
رفع ۳۶۱ نقطه حادثه‌خیز پایتخت
دست‌ودل‌بازی برای افراد خاص با واگذاری اراضی ملی به مبلغ ناچیز!
تمهیدات ویژه پلیس برای بازگشایی مدارس
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
خرید ۲ میلیارد تومان لوازم التحریر شرط بخشش قاتل
زنگ خطر دوتابعیتی‌ها در دولت/ مدیرعامل شستا برکنار می‌شود؟
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
ویژگی‌های افراد اهمال کار + فیلم
پایان حفاری و ریل‌گذاری خط ۷ مترو با سرمایه‌گذاری ۱۸۵۲ میلیارد تومانی
یک‌طرفه شدن مقطعی محور هراز در مسیر شمال به جنوب
بسته شدن راه کلاهبرداری در پیش‌فروش مسکن با صدور شناسه یکتا
آماده باش مدیریت بحران در پی هشدار نارنجی هواشناسی برای ۶ استان کشور
نونهالان در میدان تجریش به یاد شهدای کودک رکاب می‌زنند
تعیین تکلیف ۹۸ درصد واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه
کارکنان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و فولاد نگران تعدیل نباشند
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌ها/ تردد از مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک طرفه
هشدار جدی سازمان امدادونجات؛ دریای خزر خطرناک شد