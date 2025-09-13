باشگاه خبرنگاران جوان - اصفهان این روز‌ها آماده میزبانی از سومین سفر رسانه‌ای «ایران جان» است؛ رویدادی بزرگ که در قاب رسانه ملی روایتگر ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و مطالبات مردم این استان خواهد بود.

«گذر بازار» از گفت‌و‌گو با کارآفرینان تا گزارش‌های مردمی

برنامه عصرگاهی «گذر بازار» در طول هفته «ایران جان» با ارتباط زنده با گزارشگران مرکز اصفهان و گفت‌و‌گو با کارآفرینان استان، از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۶:۰۰ روی آنتن می‌رود.

«مسابقه بیست» با روایت پیشرفت اصفهان

این برنامه پرمخاطب که شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰:۰۰ پخش می‌شود، در بخش ویژه «روایت پیشرفت» به معرفی دستاورد‌ها و ظرفیت‌های اصفهان اختصاص دارد. برنامه «به قید فوریت» نیز با هدف بررسی مسائل و موانع کسب‌وکار‌های استان و مطالبه‌گری از مسئولان مرتبط، در طول این هفته به اصفهان اختصاص یافته است.«به قید فوریت» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹:۰۰ روانه آنتن می‌شود.

تمرکز بر سرمایه‌گذاری و استارتاپ‌ها در «رهیافت» و «شب آفتابی»

برنامه «رهیافت» روز شنبه ۲۵ شهریور به بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری اصفهان با حضور نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی می‌پردازد و همزمان از رادیو اصفهان نیز پخش خواهد شد.

همچنین «شب آفتابی» در همین تاریخ، با دعوت از کارآفرینان و صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان، به معرفی فرصت‌های نوآورانه سرمایه‌گذاری و بررسی روند تحول فعالیت این شرکت‌ها و خدمات به فعالان اقتصادی استان اختصاص دارد.

«شب آفتابی» از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۲:۰۰ پخش می‌شود.

پرداختن به پروژه‌های راهسازی و توسعه روستا‌ها

برنامه «آزادراه» روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ روند اجرای پروژه‌های راهسازی استان را بررسی می‌کند.

برنامه «نشان آبادی» روز جمعه ساعت ۱۵:۰۰ با تمرکز بر توسعه روستا‌های اصفهان، وضعیت کشاورزی و اقتصاد روستایی را مورد توجه قرار می‌دهد.

نقش رادیو اقتصاد در سومین سفر «ایران جان»

قائم مقام رادیو اقتصاد در پایان یادآور شد: در سومین سفر «ایران جان» به اصفهان، این شبکه رادیویی ضمن معرفی کارآفرینان و کسب‌وکار‌های موفق استان، به مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف می‌پردازد و مشکلاتی همچون زیرساخت‌های راهسازی و موانع کسب‌وکار را با حضور مسئولان ذی‌ربط پیگیری می‌کند.

منبع: روابط عمومی رادیو اقتصاد