تولید موز در کشور به نصف واردات رسید/ آغاز صادرات مرکبات به چین

باشگاه خبرنگاران جوان - چندی پیش غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهادکشاورزی از برنامه ریزی برای خودکفایی در تولید میوههای گرمسیری به ویژه موز تا پایان دولت چهاردهم خبر داده بود؛ در این راستا محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد: پیش از این میزان تولید موز در کشور ۱۸۰ هزارتن بود که با برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید به ۳۴۰ هزار تن رسیده است.
وی با بیان اینکه در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان پروژهای به صورت آزمایشی برای افزایش تولید در واحد سطح اجرا شده است، تصریح کرد: قرار است ۵ هزار هکتار به سطح زیرکشت موز استانهای مذکور اضافه شود تا در چند سال آینده بخش قابل ملاحظهای از نیاز کشور در داخل تامین شود.
صادرات مرکبات و سیب درختی به چین و فلیپین برای نخستین بار
برومندی گفت: در دولت چهاردهم درآمد ارزی صادرات محصولات باغی از ۲.۹ میلیارد دلار به ۴.۳ میلیارد دلار افزایش یافته که حاصل تقویت دیپلماسی وزارت جهاد کشاورزی است و در این راستا برای نخستین بار مرکبات ایران به چین و سیب درختی به فلیپین صادر شده است.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی درباره صادرات پسته نیز اظهار داشت: سال گذشته اتحادیه اروپا به دلیل اختلافات فنی تلاش در ممنوعیت صادرات پسته ایران داشت که با پیگیریهای صورت گرفته و رفع اختلافات توانستیم ۱.۷ میلیارد دلار درآمد ارزی از صادرات پسته داشته باشیم.
وی سطح باغات پسته کشور را ۶۰۰ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: پسته گونهای سازگار، کم آب بر و مقاوم به شوری بوده و دارای مزیت نسبی در تولید و صادرات است.
برومندی تصریح کرد: در دولت چهاردهم میزان تولیدات باغی با وجود خشکسالیهای بی سابقه، تحریم ها، افزایش نرخ ارز، تاثیر آن بر نهادههای کشاورزی و افزایش هزینههای تولید رشد ۶ درصد را نسبت به سال قبل خود نشان میدهد.
آغاز تامین برق گلخانهها از پنلهای خورشیدی
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی درباره خسارت ناشی از قطعی برق به گلخانهها اشاره کرد و گفت: سال گذشته قطعی برق ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت به گلخانههای کشور وارد کرد.
وی با اشاره به اینکه برق گلخانهها تا ۲ ساعت در روز قطع میشود، افزود: قطعی برق چاههای کشاورزی نیز به ۹ ساعت در روز میرسد که این خسارتها جبران ناپذیر است.
برومندی تصریح کرد: با دستور وزیرجهاد کشاورزی تامین برق چاهای کشاورزی و گلخانهها توسط پنلهای خورشیدی تامین خواهد شد و این پروژه در استانهای مختلف کشور آغاز شده است.
منبع: ایرنا