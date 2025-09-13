باشگاه خبرنگاران جوان ؛ ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ – در حرکتی پیشرو و هم‌سو با اهداف توسعه پایدار، شرکت فولاد هرمزگان برگ زرینی دیگر به کارنامه درخشان خود در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی افزود.

هنرستان ۱۲ کلاسه این شرکت که در قلب محله پیامبر اعظم (ص) بندرعباس جای گرفته، آماده افتتاح است تا افق‌های جدیدی را برای آینده آموزشی دانش‌آموزان این منطقه بگشاید.

این مراسم که با حضور جمعی از مقامات عالی‌رتبه استانی و مدیران عامل گروه فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان برگزار خواهد شد، نشان از عزم راسخ این مجموعه در تقویت زیرساخت‌های آموزشی کشور دارد.

این پروژه ملی در زمینی به وسعت ۷۰۰۰ متر مربع و با زیربنای ۲۵۳۰ متر مربع، حاصل تلاش بی‌وقفه متخصصان و مهندسان ایرانی است. عملیات اجرایی این هنرستان از شهریورماه ۱۴۰۲ آغاز شده و با تأکید بر تسریع در روند ساخت و اتمام پروژه، امروز به مرحله بهره‌برداری رسیده است تا در موعد مقرر، آماده پذیرش دانش‌آموزان مشتاق علم و دانش باشد.

هدف اصلی از طراحی و اجرای این هنرستان، فراتر از صرفاً افزودن به سرانه فضاهای آموزشی است؛ این طرح با نگرشی عمیق به مسائل اجتماعی، بر کاهش نرخ ترک تحصیل در مناطق کمتر برخوردار، ایجاد انگیزه تحصیلی در میان دانش‌آموزان و فراهم آوردن دسترسی آسان‌تر به امکانات آموزشی استاندارد و پیشرفته تمرکز دارد. این امر نویدبخش تربیت نسلی توانمند و متخصص برای آینده هرمزگان و کشور است.

افتتاح هنرستان فولاد هرمزگان، تنها یک اقدام عمرانی نیست، بلکه نمادی پررنگ از تعهد عمیق این شرکت به مسئولیت‌های اجتماعی، پیشگامی در توسعه همه‌جانبه استان و الگویی مثال‌زدنی برای سایر بنگاه‌های اقتصادی است. این حرکت ارزشمند، بار دیگر نشان می‌دهد که چگونه صنعت می‌تواند در کنار تولید و توسعه اقتصادی، نقش حیاتی خود را در ارتقاء سطح آموزش و تحقق عدالت آموزشی ایفا کند و چراغ راهی برای آینده درخشان هرمزگان باشد.

منبع: روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان