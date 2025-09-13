باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - محسن مهدوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، با اشاره به تامین ۵۰ درصدی سهمیه ۲۱ هزار و ۶۰۰ تنی کودهای شیمیایی یارانهای، از افزایش ۱۲ درصدی تامین کود نسبت به سال گذشته خبر داد و تاکید کرد: کشاورزان هرچه سریعتر با مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی، نسبت به دریافت حواله الکترونیکی و تهیه کود مورد نیاز خود اقدام کنند. این سازمان با هدف حمایت از کشاورزان و افزایش تولید، اقدام به تامین کودهای یارانهای و بذرهای اصلاحشده با عملکرد بالا کرده است.
وی با بیان اینکه کود اوره با ۴۴ درصد قیمت توسط کشاورز و ۵۶ درصد یارانه دولتی عرضه میشود، افزود: کودهای فسفاته و پتاسه نیز به اندازه کافی تامین شده و موجودی انبارها پاسخگوی نیاز کشاورزان است.
مهدوی از نظارت بر مصرف کودها بر اساس نتایج آزمون خاک و توصیههای ترویجی خبر داد و اظهار داشت: اگرچه مصرف کود در ایران نسبت به بسیاری از نقاط دنیا پایینتر است، توصیه میشود کشاورزان بر اساس نتایج آزمون خاک و توصیههای کارشناسان، نسبت به مصرف بهینه کود اقدام کنند.
روحالله سعیدی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با اشاره به تدارک حدود ۶ هزار تن بذر اصلاحشده، بیان کرد: این بذور در انبارهای شرکتهای تولیدکننده موجود بوده و بهزودی از طریق ۴۹ کارگزاری در سطح استان در دسترس کشاورزان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در بخش گندم دیم، ۱۰ رقم بذر اصلاح شده با تحمل خوب در شرایط کم بارشی و پایداری عملکرد مناسب، و در بخش گندم آبی ارقام جدیدی مانند حیران، زرینه، سیمین رخشان و شه گل با افزایش عملکرد ۲۰ تا ۲۵ درصدی نسبت به ارقام قدیمیتر، به استان وارد شده است.
سعیدی در خصوص نحوه دسترسی کشاورزان به بذر اصلاحشده توضیح داد: کشاورزان میتوانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها، حواله تهیه و از کارگزاریها بذر مورد نیاز خود را دریافت کنند. قیمت بذر گواهی شده گندم دیم ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان و گندم آبی ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان در محل کارگزاری تحویل کشاورز است.
عسگر قنبری عدیوی مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با تشریح مزایای استفاده از بذر گواهی شده، اظهار کرد: بذور اصلاح شده به دلیل یکنواختی در سبز شدن، مقاومت در برابر آفات و بیماریها و تامین نهادههای مناسب، باعث افزایش عملکرد میشوند.
وی با اشاره به محاسبات انجام شده، افزود: سود کشاورز از کشت بذر اصلاح شده در هر هکتار، حدود ۱۰ برابر بیشتر از بذر اصلاح نشده است.
گفتنی است؛ سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با تدارک و تامین نهادههای کشاورزی، تمام تلاش خود را برای حمایت از کشاورزان و افزایش تولید در سال زراعی پیش رو به کار گرفته است و از کشاورزان درخواست کرد تا با رعایت توصیههای کارشناسان و استفاده از نهادههای با کیفیت، در راستای افزایش بهرهوری و تولید محصولات با کیفیت گام بردارند.