باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان در دیدار با سردار عباسعلی محمدیان و اعضای شورای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ که در مقر این فرماندهی انجام شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، تلاشهای نیروی انتظامی را در ۳۶۵ روز سال ستود و گفت: نیروی انتظامی یکی از نهادهایی است که به صورت مستمر و ۲۴ ساعته در خدمت مردم و امنیت کشور است و عملکرد مثالزدنی آن در تهران بزرگ موجب ایجاد امنیت پایدار شده است.
معتمدیان با اشاره به تهدیدات گذشته، از جمله تمرکز دشمن بر تهران در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تهدیدات اخیر، افزود: با رشادت، فداکاری و اقدامات مقتدرانه نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی، دشمن ناکام ماند و تلاشهای آنها برای ایجاد اغتشاش و نارضایتی در پایتخت بینتیجه بود و شاهد امنیتی پایدار بودیم.
وی اظهار کرد: امروز شاهد حضور پلیس متخصص با نیروها و کارشناسان زبده هستیم و با مدیریت راهبردی فرماندهی، ماموریتها به درستترین شکل انجام میشود.
استاندار تهران همچنین به عملکرد پلیس در جمعآوری معتادان متجاهر و کاهش جرایم و نقش پیشران آنان در این حوزه اشاره کرد و گفت: این اقدامات نه تنها امنیت محلات را تقویت کرده، بلکه تأثیر مستقیم بر کاهش سرقتها و افزایش ضرایب امنیتی و احساس امنیت عمومی مردم داشته است.
وی با تأکید بر مدیریت هوشمند و زیرساختهای انتظامی، افزود: نیروی انتظامی تهران بزرگ با ایجاد پلیس تخصصی و کارشناسان آموزشدیده، توانسته است نظم و امنیت را در سطح شهر مدیریت کند.
استاندار تهران بر تاکید بر ضرورت بهره گیری مناسب از پدافند غیرعامل بیان کرد: باید تدابیر حداکثری در این خصوص اندیشیده شود همانطور که در جنگ ۱۲ روزه ۲۵۵ تیم عملیاتی به هنگام وارد عمل شدند و در حوزههای مختلف موارد مدیریت شد و آسیب شناسیهای جدید نیز صورت گرفته است.
معتمدیان در ادامه از طرح استفاده از ظرفیتهای مردمی در محلات خبر داد و اظهار داشت: این طرح در سه ضلع امنیت، امداد و نجات، و محرومیتزدایی و معیشت محوری اجرا خواهد شد تا با مشارکت مردم، امنیت و خدمات اجتماعی ارتقا یابد.
استاندار تهران گفت: با هماهنگی دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت، تلاش میکنیم پروژههای نیمهتمام نیروی انتظامی هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.