استاندار تهران از مجاهدت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی نیروی انتظامی در حفظ امنیت پایتخت تقدیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان در دیدار با سردار عباسعلی محمدیان و اعضای شورای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ که در مقر این فرماندهی انجام شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، تلاش‌های نیروی انتظامی را در ۳۶۵ روز سال ستود و گفت: نیروی انتظامی یکی از نهاد‌هایی است که به صورت مستمر و ۲۴ ساعته در خدمت مردم و امنیت کشور است و عملکرد مثال‌زدنی آن در تهران بزرگ موجب ایجاد امنیت پایدار شده است.

معتمدیان با اشاره به تهدیدات گذشته، از جمله تمرکز دشمن بر تهران در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تهدیدات اخیر، افزود: با رشادت، فداکاری و اقدامات مقتدرانه نیرو‌های انتظامی و نظامی و امنیتی، دشمن ناکام ماند و تلاش‌های آنها برای ایجاد اغتشاش و نارضایتی در پایتخت بی‌نتیجه بود و شاهد امنیتی پایدار بودیم.

وی اظهار کرد: امروز شاهد حضور پلیس متخصص با نیرو‌ها و کارشناسان زبده هستیم و با مدیریت راهبردی فرماندهی، ماموریت‌ها به درست‌ترین شکل انجام می‌شود. 

استاندار تهران همچنین به عملکرد پلیس در جمع‌آوری معتادان متجاهر و کاهش جرایم و نقش پیشران آنان در این حوزه اشاره کرد و گفت: این اقدامات نه تنها امنیت محلات را تقویت کرده، بلکه تأثیر مستقیم بر کاهش سرقت‌ها و افزایش ضرایب امنیتی و احساس امنیت عمومی مردم داشته است.

وی با تأکید بر مدیریت هوشمند و زیرساخت‌های انتظامی، افزود: نیروی انتظامی تهران بزرگ با ایجاد پلیس تخصصی و کارشناسان آموزش‌دیده، توانسته است نظم و امنیت را در سطح شهر مدیریت کند. 

استاندار تهران بر تاکید بر ضرورت بهره گیری مناسب از پدافند غیرعامل بیان کرد: باید تدابیر حداکثری در این خصوص اندیشیده شود همانطور که در جنگ ۱۲ روزه ۲۵۵ تیم عملیاتی به هنگام وارد عمل شدند و در حوزه‌های مختلف موارد مدیریت شد و آسیب شناسی‌های جدید نیز صورت گرفته است. 


معتمدیان در ادامه از طرح استفاده از ظرفیت‌های مردمی در محلات خبر داد و اظهار داشت: این طرح در سه ضلع امنیت، امداد و نجات، و محرومیت‌زدایی و معیشت محوری اجرا خواهد شد تا با مشارکت مردم، امنیت و خدمات اجتماعی ارتقا یابد.

استاندار تهران گفت: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت، تلاش می‌کنیم پروژه‌های نیمه‌تمام نیروی انتظامی هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

برچسب ها: استانداری ، امنیت
خبرهای مرتبط
احداث ۱۱۰ مدرسه جدید به همت بسیج سازندگی/ نهضت مدرسه‌سازی پایتخت را از محرومیت آموزشی خارج می‌کند
تصمیمات متناقض حریم پایتخت را از بین می‌برد
تاکید استاندار تهران بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مسکن در پایتخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
دستبند قانون بر دستان اخلالگر نظم عمومی
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
تکذیب چندباره صدور کارت صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
امشب دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود می‌شود
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
آخرین اخبار
پیشنهاد وزیر کار به همتای قطری: دستور نشست توسعه اجتماعی قطر را تغییر دهید
ملاقات فرمانده الحشد الشعبی با سردار رادان
سرقت طلا و سکه در متروی تهران/ باند حرفه‌ای سارقان متلاشی شد
دستبند قانون بر دستان اخلالگر نظم عمومی
امشب دو مسیر تونل‌های نیایش و امیرکبیر مسدود می‌شود
تکذیب چندباره صدور کارت صلیب سرخ جهانی و UN برای آزادگان
ابلاغ بخشنامه ارتقای آموزش محیط‌بانان در سه محور
قتل سارق در میدان محمدیه
انبار کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در شهریار کشف شد
اجرای سند تحول یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضا است
جزییات کشف ۱۴۰ گرم شیشه از زن مواد فروش در جنوب پایتخت
دیدار فرمانده کل انتظامی ایران با وزیر کشور عراق در بغداد
برای رفاه طبقات پایین تلاش می‌کنیم
از اصلاح فرآیند صدور پروانه تا بررسی لایحه مربوط به شرکت تفریحی برج میلاد
توسعه ۶۵ هزار هکتاری فضای سبز/ استفاده از پساب به ۵۶ میلیون متر مکعب می‌رسد+ فیلم
دستگیری فعال غیرمجاز ارزی در پایتخت
پوشش بیمه‌ای ورزشکاران توسعه می‌یابد
کاهش بیش از ۴ درصدی وقوع جرایم جنایی در کشور
اخاذی تحت عنوان مامور ارگان نظامی
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری با سوءاستفاده از نام سازمان بیمه سلامت
استخدام در مرزبانی فراجا
تکمیل نوسازی ساختمان اساتید سرو تا ۱۰ ماه آینده
تعلیق فعالیت ۴ باغ‌وحش کشور به دلیل تخلفات و شرایط نامناسب
ضرورت ساختار پایدار برای سلامت روان شهروندان
نقش مهم مردم در سه ضلع امنیت، امداد و معیشت
جشن بزرگ «ایران عزیز» تمدید شد
استقبال خوب تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان میوه و پروتئینی در مزایده بزرگ
تخریب دو بنای غیرمجاز در حریم رودخانه کن
صدور مجوز دستگاه قضا برای تخریب ۲۰ هزار متر بنای غیر مجاز بخش حریم
تقویت ایمنی مسیر‌های کوهستانی در دربند و پس‌قلعه