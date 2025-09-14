رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: بنابر آمار از ابتدای سال ۴۲ هزارتن تخم مرغ مازاد از مرغداران خرید حمایتی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن گفت: قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۶۳ تا ۶۵ هزارتومان است که کماکان با قیمت تمام شده ۱۵ هزارتومان اختلاف دارد.

به گفته وی، قیمت پیشنهادی ما برای هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۸۰ هزارتومان است که بنابر پیگیری های صورت گرفته بعد از گذشت ۲ سال قرار است تا پایان هفته قیمت جدید اعلام شود.

کاشانی با بیان اینکه خرید حمایتی تخم مرغ متوقف شده است، افزود: با توجه به آنکه هفته گذشته قیمت تا حدی تثبیت شده است، خرید حمایتی نداشتیم و از هفته آینده با قیمت جدید، خرید حمایتی مجدد آغاز می شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن درباره آخرین وضعیت خرید حمایتی تخم مرغ بیان کرد: بنابر آمار از ابتدای سال ۴۲ هزارتن تخم مرغ مازاد از مرغداران خرید حمایتی شده که ۷ هزارتن آن توسط پشتیبانی امور دام و ۳۵ هزارتن اتحادیه صورت گرفته است.

وی تولید شهریورماه را ۱۱۵ هزارتن پیش بینی کرد و افزود: با تامین به موقع و مستمر نهاده دامی در نیمه دوم سال مشکلی در تولید نخواهیم داشت.

کاشانی درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ گفت: بنابر آمار از ابتدای سال ۵۰ هزارتن تخم مرغ با ارزش ۵۰ میلیون دلار به ۱۰ کشور صادر شده است.