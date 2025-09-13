با برداشت ۸۰ درصد از شالیزارهای شهرستان نکا، تاکنون ۳۶ هزار تن شلتوک از این اراضی برداشت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - ابوالقاسم پناهی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نکا گفت: ۶۰۰۰ هکتار از مجموع ۷۵۰۰ هکتار اراضی شالیزاری نکا معادل ۸۰ درصد تاکنون برداشت شده است.

او افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود تا پایان فصل برداشت، بیش از ۴۵ هزار تن شلتوک برنج در این شهرستان تولید شود.

پناهی در پایان به اهمیت حمایت از کشاورزان و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در منطقه تاکید کرد و اظهار امیدواری کرد با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، شاهد افزایش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان درشهرستان نکا باشیم.

برچسب ها: برداشت برنج ، تولید برنج
