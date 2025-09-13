باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - خانی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمان استان گفت: خراسان جنوبی، به عنوان یکی از استان‌های درگیر با پدیده گرد و غبار، این روز‌ها با چالش‌های زیست‌محیطی فزاینده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند؛ آمار‌های جدید نشان می‌دهد که استان امسال با کاهش ۴۴ درصدی بارندگی نسبت به پارسال مواجه بوده که این موضوع به تشدید پدیده خشکسالی و بالطبع افزایش گرد و غبار انجامیده است.

او افزود: زیرکوه، طبس، نهبندان و بخش‌هایی از سرایان، بیشترین میزان گرد و غبار را در استان تجربه می‌کنند؛ به طوری که وزش باد در این مناطق به سرعت باعث بلند شدن ذرات گرد و غبار می‌شود.

خانی بیان کرد: این شرایط برای زیست‌محیط نامطلوب است به طوری که در شش ماهه ابتدایی امسال، سه ماه وضعیت نامناسبی داشتیم؛ پیامد‌های این گرد و غبار در وهله اول باغات و مزارع کشاورزی و در وهله دوم سلامت عمومی شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ادامه داد: برای مقابله با چالش‌ها و بحران آب، تلاش جمعی و تاثیرگذاری همه اقشار جامعه ضروری است؛ در همین راستا، رویکرد دولت و سازمان محیط زیست، تقویت و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) و تشکل‌ها است، تاکنون کار‌های بسیاری با همکاری این سمن‌ها انجام شده و نقش آنها در پیشبرد اهداف زیست‌محیطی حائز اهمیت تلقی می‌شود.

او عنوان کرد: همچنین، پیگیری‌ها برای افزایش آموزش‌های زیست‌محیطی، به ویژه در مدارس، ادامه دارد؛ این اقدام با هدف تربیت نسل آینده به عنوان تصمیم‌گیرندگان آگاه کشور صورت می‌گیرد؛ آموزش‌های تابستانه در این زمینه انجام شده است، اما امید می‌رود با تخصیص بودجه لازم، این روند به طور مستمر ادامه یابد.

خانی تصریح کرد: از دیگر عوامل موثر بر تخریب محیط زیست، زیاده‌خواهی انسان است که منجر به تخریب مراتع و تجاوز به زیستگاه‌های حیات وحش و وحوش شده است؛ این امر در برخی موارد خساراتی را نیز از سوی حیات وحش به دنبال داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اظهار کرد: در خصوص صدور پروانه شکار، اعلام شد که هر ساله سرشماری‌های دقیقی انجام می‌شود و بر اساس ظرفیت زیستگاه‌ها و توانایی خروج گونه‌ها از زنجیره، مجوز‌های شکار صادر می‌شود.

او گفت: خبر خوب اینکه، استان دارای مرکز بازپروری گونه‌هایی مانند آهو و قوچ و میش است که پس از بازپروری، در طبیعت رهاسازی می‌شوند؛ همچنین، امسال یوزپلنگ آسیایی نیز در استان مشاهده شده که نشان از غنای زیستی منطقه دارد.