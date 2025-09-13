یک دادستان ترکیه دستور بازداشت ۴۸ مظنون از جمله شهردار منطقه بایرامپاشا در استانبول را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک دادستان ترکیه دستور بازداشت ۴۸ مظنون از جمله شهردار منطقه بایرامپاشا در استانبول که تحت کنترل مخالفان است را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی TRT Haber، این خبر روز شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، پلیس صبح زود به ۷۲ مکان یورش برد تا اسناد را ضبط و مظنونان را به اتهاماتی از جمله اختلاس، رشوه و تقلب در مناقصه بازداشت کند.

این بازداشت‌ها در بحبوحه سرکوب تقریباً یک ساله حزب جمهوری‌خواه خلق و شهرداری‌های تحت کنترل آن صورت می‌گیرد که در آن صد‌ها عضو حزب دستگیر و زندانی شده‌اند.

حکم دادگاهی که قرار است روز دوشنبه صادر شود، می‌تواند رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق را در پرونده‌ای که به طور گسترده به عنوان آزمونی برای تعادل شکننده کشور بین نهاد‌های دموکراتیک و قدرت متمرکز تلقی می‌شود، برکنار کند و فشار قانونی بر این حزب را افزایش دهد.

منبع: رویترز

