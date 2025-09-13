شهروندخبرنگار ما با ارسال تصویری از تاخیر در تحویل شهر جدید مهستان(شهر جدید هشتگرد) در استان البرز ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرجدید مهستان (شهر جدید هشتگرد) در استان البرز واقع شده است. به گفته شهروندخبرنگار ما متقاضیان مسکن مهر که از سال ۱۳۹۴ ثبت نام کردند؛ که باید در سال ۱۳۹۸ به متقاضیان تحویل داده میشد. اما متقاضیان همچنان در انتظار تکمیل واحد‌ها و تحویل آن هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام منازل مسکن مهرواقع در فازهفت شهرمهستان (شهر جدیدهشتگرد) در استان البرز از سال ۹۴ ساخت شروع شده و در سال ۹۸ باید خانه‌ها تکمیل وبه متقاضیان تحویل داده میشد که هنوز از ۳۰۰ واحد ۶۰ واحد تحویل مردم داده شده که نیم تمام است و در حال حاضر آسانسور‌ها و نرده‌های پله‌ها و آیفون‌ها و کابل کشی. چراغ راهرو‌ها و انباری‌های نیمه کاره؛ و جالبتر از ان که پول پارکنیگ را از مردم گرفته‌اند ولی پارکینگ ندادند. ایزوگام نا تمام و هزار مشکل به هر جا که شکایت شده فایده‌ای نداشت. خواهشمنیدیم به گوش مسئولان اطلاع رسانی شود.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.