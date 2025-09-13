شهردار منطقه ۲ تهران از تکمیل نوسازی ساختمان اساتید سرو تا ۱۰ ماه آینده خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط‌عمومی شهرداری منطقه ۲ مهدی صالحی، با اشاره به اجرای عملیات مقاوم‌سازی ساختمان اساتید سرو گفت: از مجموع ۱۴ ساختمان آسیب‌دیده نیازمند نوسازی و مقاوم‌سازی، عملیات آواربرداری و مقاوم‌سازی مجتمع اساتید از ابتدای مردادماه آغاز و در حال انجام است و مابقی ساختمان‌ها وارد چرخه تخریب و نوسازی شده‌اند.

 وی با اشاره به سکونت حدود ۳۹۰ خانوار در این محدوده گفت: نوسازی و آسیب‌های وارد شده رفع و خانواده‌ها در واحد‌های خود مستقر هستند و تنها ۴۸ خانواده که در بلوک C۲ سکونت داشتند که در حال حاضر از این محل خارج شده‌اند و پس از تکمیل عملیات مقاوم‌سازی، واحد‌های مسکونی تحویل آنها می‌شود

 صالحی با بیان اینکه عملیات مقاوم‌سازی با جدیت در حال انجام و رضایتمندی شهروندان را به همراه داشته است، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، این عملیات تا ۱۰ ماه آینده تکمیل می‌شود.

 وی در ادامه به آغاز فرایند عملیات تخریب و نوسازی بلوک ۴ مجتمع ارکیده اشاره کرد و گفت: مجتمع ارکیده یکی از ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه بود که به‌منظور آماده‌سازی شرایط ایمن برای آغاز، نصب پلیت و حصارکشی در این بلوک انجام شده است.

 وی افزود: عملیات تخریب با مجوز‌های قانونی و تحت نظارت مراجع فنی آغاز خواهد شد و تمامی مراحل بازسازی باهدف احیای بافت آسیب‌دیده و بازگشت سریع شهروندان به زندگی عادی برنامه‌ریزی شده است.

