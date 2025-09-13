باشگاه خبرنگاران جوان - محمد امیرانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به عملکرد این شرکت در سال اول دولت چهاردهم اظهار کرد: در این یک‌ساله، با راهبری مقام عالی وزارت، پروژه‌هایی که سال‌ها به صورت نیمه‌تمام باقی مانده بود، به سرانجام رسیدند.

وی افزود: از جمله مهم‌ترین این پروژه‌ها می‌توان به بهسازی باند فرودگاه کرمانشاه اشاره کرد که پس از تکمیل، این فرودگاه در اربعین امسال به عنوان پایگاه پشتیبان اعزام زائرین به عراق مورد استفاده قرار گرفت.

امیرانی ادامه داد: پروژه بهسازی باند فرودگاه بم نیز از دیگر پروژه‌های در آستانه بهره‌برداری است که به زودی افتتاح خواهد شد. همچنین پروژه‌های بهسازی سطوح پروازی در فرودگاه‌های سیرجان، اهواز و سایر فرودگاه‌های کشور نیز در مراحل پایانی هستند و به زودی به بهره‌برداری خواهند رسید.

نخستین رادار سیویل کشور راه‌اندازی شد؛ افتخار بومی‌سازی در شرایط تحریم

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به تأثیر تحریم‌های خارجی بر صنعت هوانوردی گفت: صنعت هوانوردی همواره یکی از نقاط اصلی هدف تحریم‌های ناجوانمردانه بوده است، به‌ویژه در تأمین تجهیزات کمک‌ناوبری و هدایت زمینی. با این حال، شرکت فرودگاه‌ها تلاش کرده است با اتکا به توان داخل و شرکت‌های دانش‌بنیان، بخشی از نیاز‌های اساسی خود را تأمین کند.

وی اعلام کرد: برای نخستین بار در کشور، رادار سیویل MSSR به صورت کاملاً بومی با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان، اداره کل ارتباطات ناوبری و معاونت عملیات هوانوردی تولید و در فرودگاه آبادان نصب و راه‌اندازی شد. امروز، بخشی از فضای کشور با راداری پوشش داده می‌شود که به دست متخصصان داخلی ساخته شده است و این مسیر باید ادامه یابد.

بازسازی سریع فرودگاه‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه و حملات مستقیم دشمن

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها در ادامه به جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: در این نبرد، مرز‌های هوایی ما نیز بخشی از میدان تهاجم کشور‌های متخاصم و آمریکا بودند. متأسفانه فرودگاه‌های تبریز، اصفهان، مشهد، بوشهر و مهرآباد به‌طور مستقیم هدف حمله قرار گرفتند و همچنین یکی از رادار‌های ما در اطراف تهران مورد اصابت واقع شد.

وی افزود: با تلاش متخصصان داخلی، در کمتر از ۱۰ روز پس از پایان درگیری‌ها، فرودگاه‌های تبریز و اصفهان با باند‌های آسیب‌دیده بازسازی شدند و مجدداً به چرخه عملیاتی بازگشتند. همچنین با تمهیدات پیش‌بینی‌شده در شرکت فرودگاه‌ها، رادار آسیب‌دیده تهران نیز مجدداً فعال شد و اکنون پوشش راداری در فضای کشور به‌طور کامل برقرار است.

امیرانی ادامه داد: در این مدت، شرکت فرودگاه‌ها با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح، قرارگاه خاتم، پدافند و سایر بخش‌های امنیتی کشور توانست در کنار نیرو‌های مسلح، فضای کشور را ایمن نگه دارد. امروز، فضای ایران همچنان امن‌ترین مسیر عبور پروازی در منطقه است و میزبان پرواز‌های عبوری بین‌المللی است.

افزایش ۵۰ درصدی پرواز‌های عبوری با نوسازی مرکز کنترل فضای کشور

امیرانی در ادامه گفت: یکی از ابرپروژه‌های ما در شرکت فرودگاه‌ها، نوسازی و به‌روزرسانی مرکز کنترل فضای کشور است که اگر طبق برنامه در یک سال آینده به اتمام برسد، می‌توانیم انتظار افزایش حداقل ۵۰ درصدی تعداد پرواز‌های عبوری از فضای کشور را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اکنون، روزانه حدود ۷۳۰ پرواز عبوری از آسمان ایران انجام می‌شود، در حالی که ترکیه روزانه بیش از ۲۰۰۰ پرواز عبوری را میزبانی می‌کند. ما با نوسازی تجهیزات و سامانه‌های پیشرفته در مرکز کنترل می‌توانیم ظرفیت پذیرش پرواز‌های بین‌المللی را به‌شدت افزایش دهیم و درآمد ارزی کشور را تقویت کنیم.

عملکرد موفق در حج تمتع و مدیریت بحران در مسیر بازگشت زائران

معاون وزیر راه گفت: در موسم حج تمتع امسال، از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد، بیش از ۶۳ هزار زائر از طریق ۲۲ فرودگاه کشور اعزام شدند و میانگین تأخیر پرواز‌ها به کمتر از ۱۵ دقیقه رسید. این دستاورد حاصل هماهنگی مستمر با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و مرکز کنترل فضای کشور بود.

وی افزود: در زمان بازگشت، همزمان با حملات هوایی دشمن و بسته شدن موقت فضای کشور، جلسات فوق‌العاده‌ای در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و با رایزنی‌های گسترده، مسیر‌های جایگزین از شرق کشور باز شد. بدین ترتیب، نزدیک به ۱۹ هزار زائر از طریق فرودگاه‌های مشهد و زاهدان به کشور بازگشتند.

احداث ترمینال جدید در مهرآباد؛ افزایش ظرفیت پذیرش و پارک هواپیما

امیرانی از احداث یک ترمینال بزرگ در فرودگاه مهرآباد خبر داد و گفت: مطالعات این پروژه انجام شده و ترمینال جدید در زمینی به وسعت ۱۲۰ هزار متر مربع ساخته خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این پروژه، تعداد پارک پوزیشن‌های هواپیما از ۶۰ به ۱۶۰ عدد خواهد رسید و نیاز مهرآباد برای ۲۰ سال آینده تأمین می‌شود. البته بخشی از زمین مورد نیاز برای این پروژه در اختیار سایر نهادهاست و در حال رایزنی برای تملک اراضی هستیم. پیش‌بینی می‌شود عملیات ساخت این ترمینال بین ۳ تا ۵ سال به طول انجامد.

رصد کیفیت خدمات فرودگاهی و آغاز هوشمندسازی ۱۰ فرودگاه بین‌المللی

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها همچنین به تشکیل واحد ASQ برای رصد کیفیت خدمات فرودگاهی اشاره کرد و گفت: هدف ما، افزایش رضایت مسافران و کاهش ایستایی در فرودگاه‌هاست.

وی گفت: با اجرای پروژه هوشمندسازی یا Smart Airport، ابتدا در ۱۰ فرودگاه بین‌المللی کشور، ارائه خدمات به مسافران بهینه‌سازی خواهد شد. در مراحل بعد، این روند به سایر فرودگاه‌ها با اولویت تعداد مسافر نیز گسترش خواهد یافت.

منبع: وزارت راه و شهرسازی